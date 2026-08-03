Fumaça leva prefeitura a suspender aulas em duas escolas de Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim suspendeu as aulas em duas escolas municipais nesta segunda-feira (3). A decisão ocorreu após uma forte cortina de fumaça atingir a sede do município, resultado de um incêndio que ocorreu na região entre Campo Acima e o antigo alojamento Perobas, da Usina Paineiras.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Marataízes amanhece coberta por fumaça; veja como se proteger

A suspensão vale para as escolas Anacleto Jacinto Ribeiro e Narciso Araújo. A Secretaria Municipal de Educação divulgou a medida por meio de um comunicado.

Segundo a prefeitura, a baixa qualidade do ar pode oferecer riscos à saúde. Por isso, o município adotou a suspensão para proteger alunos, professores e outros profissionais da educação.

As equipes municipais continuam acompanhando a situação. A prefeitura informou que divulgará novas orientações pelos canais oficiais.