Fumaça leva prefeitura a suspender aulas em duas escolas de Itapemirim
Segundo a prefeitura, a baixa qualidade do ar pode oferecer riscos à saúde.
A Prefeitura de Itapemirim suspendeu as aulas em duas escolas municipais nesta segunda-feira (3). A decisão ocorreu após uma forte cortina de fumaça atingir a sede do município, resultado de um incêndio que ocorreu na região entre Campo Acima e o antigo alojamento Perobas, da Usina Paineiras.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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A suspensão vale para as escolas Anacleto Jacinto Ribeiro e Narciso Araújo. A Secretaria Municipal de Educação divulgou a medida por meio de um comunicado.
Segundo a prefeitura, a baixa qualidade do ar pode oferecer riscos à saúde. Por isso, o município adotou a suspensão para proteger alunos, professores e outros profissionais da educação.
As equipes municipais continuam acompanhando a situação. A prefeitura informou que divulgará novas orientações pelos canais oficiais.
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