Segurança

Homem é preso após ameaçar moradores com arma em Vitória

Polícia Militar encontrou uma pistola calibre 380, 23 munições e seis pinos de cocaína escondidos no veículo do suspeito.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 45 anos foi preso após ser denunciado por circular armado e ameaçar moradores no bairro Caratoíra, em Vitória. A Polícia Militar realizou a abordagem na tarde de domingo (2) e apreendeu uma pistola, munições e porções de cocaína.

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Segundo a PM, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu uma denúncia pelo telefone 190. O chamado informava que um homem sem camisa exibia uma arma de fogo de dentro de um veículo e intimidava pessoas na região.

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Policiais da 2ª Companhia do 1º Batalhão iniciaram as buscas e localizaram o automóvel na Rodovia Serafim Derenzi, próximo a uma distribuidora.

Durante a revista pessoal, os militares não encontraram materiais ilícitos com o motorista. Porém, ao verificarem o interior do veículo, localizaram uma pistola calibre 380 escondida atrás do banco do condutor.

A equipe também apreendeu dois carregadores com 23 munições e seis pinos de cocaína. Os policiais prenderam o suspeito e o encaminharam à Delegacia Regional de Vitória, junto com todo o material apreendido.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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