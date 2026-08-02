Homem mata esposa e seis filhos e coloca fogo na residência
Vítimas foram encontradas em uma residência de Grand Haven Township, no estado de Michigan.
Uma mulher e os seis filhos foram mortos dentro da residência onde a família vivia em Grand Haven Township, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o pai é apontado como autor dos crimes. O corpo dele também foi encontrado no imóvel.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As vítimas foram identificadas como Amanda Karolkiewicz, de 39 anos, e os seis filhos do casal, que tinham entre 5 e 15 anos. Os nomes das crianças não foram divulgados pelas autoridades.
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Equipes de emergência chegaram ao endereço após receberem relatos de fumaça saindo da casa. Durante o atendimento, os agentes encontraram os oito integrantes da família mortos.
Incêndio teria sido provocado após os homicídios
O Gabinete do Xerife do Condado de Ottawa informou que Amanda e as crianças foram vítimas de homicídio. A investigação também aponta que o incêndio começou de forma intencional em diferentes áreas da residência após as mortes.
A polícia não identificou indícios da participação de outra pessoa no crime. A motivação ainda não foi esclarecida, e os investigadores continuam analisando documentos e outras informações reunidas durante a apuração.
Professora foi homenageada
Amanda trabalhava como professora substituta no ensino fundamental. O distrito escolar de Grand Haven prestou homenagem à educadora e destacou a dedicação dela aos estudantes.
Familiares lamentaram a morte de Amanda e das seis crianças e pediram respeito e privacidade durante o período de luto.
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