Homem mata esposa e seis filhos e coloca fogo na residência

Uma mulher e os seis filhos foram mortos dentro da residência onde a família vivia em Grand Haven Township, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o pai é apontado como autor dos crimes. O corpo dele também foi encontrado no imóvel.

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As vítimas foram identificadas como Amanda Karolkiewicz, de 39 anos, e os seis filhos do casal, que tinham entre 5 e 15 anos. Os nomes das crianças não foram divulgados pelas autoridades.

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Equipes de emergência chegaram ao endereço após receberem relatos de fumaça saindo da casa. Durante o atendimento, os agentes encontraram os oito integrantes da família mortos.

Incêndio teria sido provocado após os homicídios

O Gabinete do Xerife do Condado de Ottawa informou que Amanda e as crianças foram vítimas de homicídio. A investigação também aponta que o incêndio começou de forma intencional em diferentes áreas da residência após as mortes.

A polícia não identificou indícios da participação de outra pessoa no crime. A motivação ainda não foi esclarecida, e os investigadores continuam analisando documentos e outras informações reunidas durante a apuração.

Professora foi homenageada

Amanda trabalhava como professora substituta no ensino fundamental. O distrito escolar de Grand Haven prestou homenagem à educadora e destacou a dedicação dela aos estudantes.

Familiares lamentaram a morte de Amanda e das seis crianças e pediram respeito e privacidade durante o período de luto.