Ifes de Piúma abre inscrições para cursos técnicos com início em 2027

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Piúma, abriu nesta segunda-feira (3) as inscrições para os cursos técnicos com início em 2027. Os interessados podem participar do processo seletivo até 9 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$85,00.

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Ao todo, o Ifes Campus Piúma oferece 72 vagas para os cursos técnicos em Aquicultura e Pesca, integrados ao ensino médio. Os candidatos poderão escolher entre os turnos matutino e vespertino.

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A taxa de inscrição custa R$ 85. O prazo para solicitar a isenção do pagamento termina em 23 de agosto. A prova do processo seletivo será aplicada no dia 18 de outubro, às 14h. A orientação é que os candidatos cheguem ao local às 12h40.

O edital completo está disponível no site do Ifes e reúne as regras, os pré-requisitos e as demais orientações para participação no processo seletivo.