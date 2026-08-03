Ifes de Piúma abre inscrições para cursos técnicos com início em 2027
o todo, o Ifes Campus Piúma oferece 72 vagas para os cursos técnicos em Aquicultura e Pesca.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Piúma, abriu nesta segunda-feira (3) as inscrições para os cursos técnicos com início em 2027. Os interessados podem participar do processo seletivo até 9 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$85,00.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao todo, o Ifes Campus Piúma oferece 72 vagas para os cursos técnicos em Aquicultura e Pesca, integrados ao ensino médio. Os candidatos poderão escolher entre os turnos matutino e vespertino.
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A taxa de inscrição custa R$ 85. O prazo para solicitar a isenção do pagamento termina em 23 de agosto. A prova do processo seletivo será aplicada no dia 18 de outubro, às 14h. A orientação é que os candidatos cheguem ao local às 12h40.
O edital completo está disponível no site do Ifes e reúne as regras, os pré-requisitos e as demais orientações para participação no processo seletivo.
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