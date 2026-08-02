Michelle Bolsonaro é hospitalizada e motivo preocupa; entenda

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) postou uma foto nas redes sociais na madrugada deste domingo, 2, mostrando que está internada em um hospital, em Brasília. Na mensagem, Michelle explicou por que não foi ontem ao lançamento da candidatura da deputada Bia Kicis (PL) ao Senado por Brasília. “Infelizmente, precisei ir ao hospital para realizar exames e investigar uma enxaqueca persistente que já dura mais de dez dias”, diz a ex-primeira-dama.

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Ontem, 1º, durante a oficialização da pré-candidatura ao Senado, a deputada Bia Kicis afirmou que Michelle também será candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal (DF). A deputada informou que Michelle não pôde comparecer ao evento porque estava realizando exames em um hospital. Inicialmente, sua presença havia sido anunciada, mas a informação foi corrigida pela deputada instantes depois.

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Neste domingo, 2, acontecerá a convenção do PL no Distrito Federal que deve oficializar a candidatura de Michelle ao Senado. A expectativa inicial é que Michelle e o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) irão se encontrar publicamente pela primeira vez desde uma sucessão de polêmicas que envolveu vídeos com acusações e desculpas, além de um período de indefinição sobre as candidaturas.

No entanto, ao Estadão, a deputada Bia Kicis, uma das mais envolvidas na candidatura de Michelle ao Senado, disse que ainda não é possível confirmar se a ex-primeira-dama terá condições de participar da convenção do PL marcada para este domingo. “Ela não sabe ainda (se poderá ir)”, disse a deputada.

Visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e autorizou a visita de Geovanna Kathleen Ferreira Lima, irmã da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a casa do ex-presidente. A decisão foi publicada neste sábado, 1º. Moraes levou em consideração a situação excepcional de ausência temporária de Michelle, que está internada.

A decisão de Moraes estabelece que o ingresso e permanência da cunhada na casa de Bolsonaro deve ocorrer “até a data de retorno de sua cônjuge à residência, fato que deverá ser comunicado imediatamente a este juízo”.

Segundo a defesa de Bolsonaro, Geovanna deve ficar responsável por cuidar do ex-presidente e de Laura, a filha mais nova do casal “pelo período estritamente necessário ao atendimento dessa situação excepcional”.

Restrições

Bolsonaro está em prisão domiciliar pela condenação no caso da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão. O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), está proibido de visitar o pai.

Moraes vetou a entrada de qualquer pessoa, além de advogados e médicos, na casa do ex-presidente após Flávio divulgar uma carta nas redes sociais que teria sido escrita pelo ex-presidente, o que descumpriria as medidas cautelares.