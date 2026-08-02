Michelle Bolsonaro internada; veja o que levou a ex-primeira-dama ao hospital

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi internada na madrugada deste domingo (2), em Brasília, para realizar exames após sofrer com uma enxaqueca persistente há mais de dez dias. A própria Michelle divulgou as informações nas redes sociais, onde explicou que o quadro de saúde a impediu de cumprir compromissos políticos previstos para o fim de semana.

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Segundo a publicação, Michelle precisou passar por uma avaliação médica para investigar a causa das fortes dores de cabeça. A internação acontece justamente na véspera da convenção do PL no Distrito Federal, evento que deve oficializar sua candidatura ao Senado. Até o momento, não há confirmação se ela terá condições de participar da convenção.

Correligionários sentiram a ausência da ex-primeira-dama no sábado (1º), durante o lançamento da pré-candidatura da deputada Bia Kicis (PL) ao Senado. Inicialmente anunciada como presença confirmada, Michelle não compareceu ao evento.

Na ocasião, Bia Kicis informou que ela estava em um hospital realizando exames médicos e afirmou que sua participação na convenção deste domingo ainda dependerá da evolução do quadro clínico.

A internação também teve impacto na rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Geovanna Kathleen Ferreira Lima, irmã de Michelle, permaneça temporariamente na residência do ex-presidente para auxiliá-lo durante o período em que a ex-primeira-dama estiver hospitalizada.

A medida leva em consideração as restrições impostas a Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e possui limitações para receber visitas.

Até a última atualização desta reportagem, Michelle Bolsonaro não havia divulgado o resultado dos exames nem informado quando deverá receber alta médica.