Onde assistir à 4ª temporada de 'Ted Lasso', que estreia nesta quarta

A espera acabou! Após três anos desde o fim da terceira temporada, Ted Lasso ganhou novos episódios nesta quarta-feira (5). O retorno marca uma nova fase para a série, que havia deixado a impressão de que chegaria ao fim em 2023, quando o personagem principal, interpretado por Jason Sudeikis, voltou aos Estados Unidos.

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Os novos capítulos de Ted Lasso estão disponíveis exclusivamente no Apple TV+. A plataforma reúne todas as temporadas da produção.

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A principal novidade deste ano é a mudança no desafio enfrentado por Ted Lasso, interpretado por Jason Sudeikis. Depois de comandar uma equipe masculina, o treinador passa a liderar o time feminino do AFC Richmond. A proposta renova a trajetória do personagem, mas preserva as características que fizeram dele um dos protagonistas mais queridos da televisão, como a forma otimista e pouco convencional de lidar com conflitos e motivar quem está ao seu redor.

Ao longo das três temporadas anteriores, Ted Lasso acompanhou a trajetória de um treinador de futebol americano contratado para comandar um clube de futebol inglês, mesmo sem experiência na modalidade. Na série, o protagonista conquista jogadores e funcionários por sua forma pouco convencional de lidar com os desafios.

A divulgação da nova fase também ganhou destaque antes da estreia. Em junho, os atores Jason Sudeikis e Brendan Hunt apareceram caracterizados como seus personagens durante o show do intervalo da final da Copa do Mundo. A participação serviu para promover a série e anunciar a apresentação de Justin Bieber no evento.