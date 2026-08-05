Prêmio da Mega-Sena chega a R$ 150 milhões; veja as dezenas sorteadas
O próximo concurso da Mega-Sena está marcado para quinta-feira, 6 de agosto de 2026
A Mega-Sena voltou a acumular após o sorteio do concurso 3040, realizado na noite desta terça-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio estimado para o próximo concurso subisse para R$ 150 milhões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As dezenas sorteadas foram:
03 – 16 – 24 – 30 – 49 – 54
Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, dezenas de apostadores foram contemplados nas faixas inferiores. Ao todo, 89 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 47.258,21.
Já a quadra registrou 6.555 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.057,65.
Prêmio milionário aumenta expectativa para o próximo sorteio
Com a ausência de vencedores na faixa principal, a Mega-Sena chega ao próximo concurso oferecendo uma das maiores premiações do ano. A estimativa é de R$ 150 milhões, valor suficiente para despertar o interesse de milhões de brasileiros que sonham em mudar de vida.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados pela Caixa Econômica Federal e movimentam apostadores em todo o país. Quando o prêmio acumula, é comum haver aumento no número de apostas, especialmente nos dias que antecedem o concurso.
Premiação do concurso 3040
- 6 acertos: não houve ganhadores;
- 5 acertos: 89 apostas ganhadoras, com R$ 47.258,21 para cada uma;
- 4 acertos: 6.555 apostas ganhadoras, com R$ 1.057,65 para cada aposta.
Quando será o próximo sorteio?
Assim, o próximo concurso da Mega-Sena está marcado para quinta-feira, 6 de agosto de 2026, com prêmio estimado em R$ 150 milhões para quem acertar as seis dezenas.
As apostas, portanto, podem ser registradas até o horário limite definido pela Caixa, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais. O valor do prêmio pode sofrer alteração conforme o volume de apostas realizadas até o encerramento do concurso.
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