Previsão do tempo em Jardim (MS): mudança inesperada chama atenção

Os moradores de Jardim, em Mato Grosso do Sul, devem enfrentar uma semana marcada por temperaturas elevadas, alternância entre períodos de sol e aumento da nebulosidade, além do retorno das pancadas de chuva em alguns dias. A previsão do ClimaTempo indica máximas que podem alcançar 33°C, enquanto as mínimas ficam entre 20°C e 23°C.

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Nesta terça-feira (4), o tempo permanece com muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros variam entre 21°C e 29°C, com chance de precipitação de aproximadamente 37% ao longo do dia.

Chuva deve ocorrer de forma isolada

A tendência para os próximos dias é de chuva passageira em alguns períodos, principalmente entre quarta (5) e quinta-feira (6), quando o avanço da umidade favorece pancadas rápidas, sem previsão de acumulados expressivos. Depois disso, o tempo volta a ficar mais firme, com predomínio de sol e poucas nuvens.

Apesar da possibilidade de chuva, o calor continua predominando na região, especialmente durante as tardes.

Temperaturas seguem elevadas

A previsão para os próximos dias aponta:

Máximas entre 29°C e 33°C ;

; Mínimas variando de 20°C a 23°C ;

; Umidade relativa do ar oscilando entre 40% e 96% , dependendo do horário e da ocorrência de chuva;

, dependendo do horário e da ocorrência de chuva; Ventos fracos a moderados, sem expectativa de rajadas intensas.

Fim de semana terá predomínio de sol

A expectativa é de melhora nas condições meteorológicas a partir do fim da semana. O sábado e o domingo devem ser marcados por tempo estável, sol predominante e ausência de chuva, mantendo temperaturas próximas dos 33°C durante a tarde.

Como fica o tempo nos próximos dias

Terça-feira: muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira: sol entre nuvens e chuva passageira.

sol entre nuvens e chuva passageira. Quinta-feira: tempo mais firme após chuva isolada.

tempo mais firme após chuva isolada. Sexta-feira: predomínio de sol e calor.

predomínio de sol e calor. Fim de semana: tempo seco, ensolarado e temperaturas elevadas.

Segundo a previsão meteorológica do ClimaTempo, não há indicativos de eventos climáticos severos para Jardim nos próximos dias, embora ocorram mudanças pontuais nas condições do tempo em função da passagem de áreas de instabilidade.