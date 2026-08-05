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Prouni 2026 divulga segunda chamada; veja o prazo para garantir a bolsa

Ao todo foram ofertadas 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas, de 879 instituições privadas de educação superior.

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Foto: Reprodução - Fábio Neddermeyer / Agência Brasil

O resultado da segunda chamada do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026 já está disponível. Os candidatos pré-selecionados podem consultar através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço acessounico.mec.gov.br/prouni.

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O prazo para a comprovação das informações termina em 14 de agosto. O candidato que não apresentar os documentos dentro do período estabelecido poderá perder a oportunidade de obter a bolsa.

Os candidatos devem comprovar, diretamente na instituição de ensino, as informações apresentadas durante a inscrição.

A documentação exigida pode ser enviada pela internet ou entregue presencialmente na faculdade para a qual o estudante foi selecionado. Cada instituição define os horários, os locais de atendimento e os procedimentos dessa etapa.

Confira o cronograma

  • Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto
  • Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ªchamada:5 a 14 de agosto
  • Lista de espera: 26 e 27 de agosto
  • Resultado da lista de espera: 1º de setembro
  • Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera:1º a 14 de setembro.

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