Prouni 2026 divulga segunda chamada; veja o prazo para garantir a bolsa

O resultado da segunda chamada do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026 já está disponível. Os candidatos pré-selecionados podem consultar através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço acessounico.mec.gov.br/prouni.

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O prazo para a comprovação das informações termina em 14 de agosto. O candidato que não apresentar os documentos dentro do período estabelecido poderá perder a oportunidade de obter a bolsa.

Os candidatos devem comprovar, diretamente na instituição de ensino, as informações apresentadas durante a inscrição.

A documentação exigida pode ser enviada pela internet ou entregue presencialmente na faculdade para a qual o estudante foi selecionado. Cada instituição define os horários, os locais de atendimento e os procedimentos dessa etapa.

Confira o cronograma