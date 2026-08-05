Prouni 2026 divulga segunda chamada; veja o prazo para garantir a bolsa
Ao todo foram ofertadas 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas, de 879 instituições privadas de educação superior.
O resultado da segunda chamada do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026 já está disponível. Os candidatos pré-selecionados podem consultar através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço acessounico.mec.gov.br/prouni.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O prazo para a comprovação das informações termina em 14 de agosto. O candidato que não apresentar os documentos dentro do período estabelecido poderá perder a oportunidade de obter a bolsa.
Os candidatos devem comprovar, diretamente na instituição de ensino, as informações apresentadas durante a inscrição.
A documentação exigida pode ser enviada pela internet ou entregue presencialmente na faculdade para a qual o estudante foi selecionado. Cada instituição define os horários, os locais de atendimento e os procedimentos dessa etapa.
Confira o cronograma
- Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ªchamada: 5 a 14 de agosto
- Lista de espera: 26 e 27 de agosto
- Resultado da lista de espera: 1º de setembro
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera: 1º a 14 de setembro.
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