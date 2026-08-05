Resultado da Lotofácil hoje: confira os números sorteados

O concurso da Lotofácil desta quarta-feira (5) promete movimentar milhares de apostadores em todo o Brasil. O sorteio será no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

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A modalidade é uma das mais populares do país por oferecer maiores chances de premiação em comparação com outras loterias. Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível apostar por meio da Surpresinha, quando o sistema seleciona os números automaticamente.

Acompanhe o sorteio AO VIVO aqui.

Números sorteados da Lotofácil desta quarta-feira (5)

Os números do concurso serão logo após a realização do sorteio:

Números sorteados:

XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX

Como funciona a premiação da Lotofácil

Na Lotofácil, recebem prêmio os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O valor pago varia conforme a quantidade de vencedores em cada faixa de premiação e o montante arrecadado no concurso.

Caso ninguém acerte as 15 dezenas, o prêmio principal acumula para o próximo sorteio, aumentando a expectativa entre os jogadores.

Até quando foi possível apostar?

As apostas para o concurso desta quarta-feira foram aceitas até as 19h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas, pelo portal oficial da Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com 15 números, tem valor definido pela Caixa Econômica Federal e continua sendo a opção mais escolhida pelos participantes.

Resultado será atualizado após o sorteio

Assim que o sorteio for concluído no Espaço da Sorte, este conteúdo será atualizado com:

As 15 dezenas sorteadas;

A quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação;

Os valores pagos aos acertadores;

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, caso haja acumulação.

A expectativa é de que milhares de apostas disputem o prêmio desta noite, mantendo a Lotofácil entre as loterias mais procuradas pelos brasileiros devido às boas probabilidades de premiação.