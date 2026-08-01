Resultado da Lotofácil: única aposta do Espírito Santo fatura prêmio milionário

Uma aposta registrada na Serra, na Grande Vitória, está entre as três ganhadoras do prêmio principal do concurso 3750 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (31), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete capixaba acertou os 15 números sorteados e garantiu um prêmio de R$ 2.417.456,47.

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O jogo vencedor foi registrado na casa lotérica Loterias Fátima Ltda. ME, por meio de uma aposta simples, com 15 dezenas, realizada em canal físico. O prêmio será pago integralmente ao apostador, já que o bilhete possui apenas uma cota.

Além da aposta capixaba, outros dois bilhetes também acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal do concurso.

Números sorteados da Lotofácil 3750

As dezenas sorteadas foram:

01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25

O resultado, portanto, movimentou apostadores de todo o país, principalmente no Espírito Santo, onde a cidade da Serra celebrou um dos maiores prêmios pagos pela modalidade neste ano.

Premiação completa da Lotofácil

Além dos três ganhadores da faixa principal, milhares de apostadores também foram premiados nas demais categorias:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras – R$ 2.417.456,47 cada;

3 apostas ganhadoras – cada; 14 acertos: 549 apostas – R$ 1.656,55 ;

549 apostas – ; 13 acertos: 17.526 apostas – R$ 35,00 ;

17.526 apostas – ; 12 acertos: 208.331 apostas – R$ 14,00 ;

208.331 apostas – ; 11 acertos: 1.114.183 apostas – R$ 7,00.

Próximo sorteio já tem prêmio estimado

Assim, a Caixa Econômica Federal estima que o próximo concurso da Lotofácil, marcado para este sábado (1º), pague R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Todavia, os apostadores podem registrar seus jogos até o horário limite estabelecido pelas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais da Caixa.