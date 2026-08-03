Resultado da Mega-Sena muda a sorte de apenas uma pessoa no Ceará

Uma aposta registrada na cidade de Boa Viagem, no Ceará, foi a única do estado a acertar cinco dezenas no concurso 3039 da Mega-Sena, sorteado na noite deste domingo (2). O bilhete, feito na Lotérica Boa Sorte, garantiu um prêmio de R$ 91.864,56 por se tratar de um jogo simples com duas cotas, o que torna o valor bruto da premiação de cinco acertos de R$ 45.932,28 para cada cota.

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O concurso 3039 foi no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio, marcado para a terça-feira (4), pague R$ 135 milhões ao vencedor que acertar as seis dezenas.

As dezenas sorteadas foram:

14 – 16 – 21 – 39 – 53 – 58

Além da aposta cearense, outras 85 apostas espalhadas pelo país também acertaram cinco números. Cada uma delas recebeu R$ 45.932,28, conforme o rateio oficial da Caixa.

Entretanto, na faixa de quatro acertos, 6.332 apostas ganharam com prêmio individual de R$ 1.028,31.

Aposta premiada em Boa Viagem

O bilhete vencedor do Ceará foi registrado presencialmente na Lotérica Boa Sorte, administrada pela empresa Sousas Loterias Ltda. ME. A aposta foi do tipo simples, modalidade em que o apostador escolhe apenas seis dezenas, e foi dividida em duas cotas, permitindo que o prêmio seja compartilhado entre os participantes do bolão.

Assim, o resultado colocou Boa Viagem entre as cidades brasileiras que comemoraram a premiação da quina neste concurso, mesmo sem haver vencedor na faixa principal.

Próximo sorteio vale R$ 135 milhões

Sem acertadores das seis dezenas, a Mega-Sena segue acumulada. A expectativa é de que o próximo concurso desperte ainda mais interesse dos apostadores em todo o Brasil, já que o prêmio estimado alcançou R$ 135 milhões.

As apostas podem ser até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Premiação do concurso 3039

6 acertos: não houve ganhadores;

não houve ganhadores; 5 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 45.932,28 cada;

86 apostas ganhadoras, cada; 4 acertos: 6.332 apostas ganhadoras, R$ 1.028,31 cada.

Com o prêmio principal acumulado, a expectativa é de aumento no volume de apostas para o próximo concurso, que poderá transformar um único vencedor em novo milionário.