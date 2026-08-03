WhatsApp banido: milhares de usuários perdem acesso às contas

Milhares de usuários relataram nesta segunda-feira (3) que tiveram o acesso ao WhatsApp bloqueado de forma inesperada. O problema atingiu pessoas no Brasil e em outros países.

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A situação impediu o uso do aplicativo de mensagens e gerando uma onda de reclamações nas redes sociais.

Ao tentar acessar o serviço, muitos usuários se depararam com a mensagem: “Esta conta não pode usar o WhatsApp”. O aviso normalmente associa-se à suspensão de perfis por supostas violações das regras da plataforma. Com isso, os afetados ficaram impossibilitados de enviar mensagens, fazer login ou utilizar qualquer recurso do aplicativo.

Os primeiros relatos começaram a ganhar força por volta do meio-dia e rapidamente se espalharam em plataformas como o X (antigo Twitter), onde internautas afirmaram ter perdido o acesso às contas sem receber qualquer explicação detalhada ou notificação prévia.

Na tela exibida pelo aplicativo, o WhatsApp informa que a conta pode ter sido bloqueada por atividades consideradas incompatíveis com os Termos de Serviço. No entanto, até o momento, não há confirmação de que todos os casos estejam relacionados ao mesmo motivo.

Meta admite que bloqueios podem ocorrer por engano

Procurada para esclarecer a situação, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, reconheceu que erros podem acontecer durante os processos de segurança da plataforma.

Em nota, a companhia informou que, quando identifica um bloqueio realizado de forma equivocada, trabalha para restabelecer o acesso o mais rapidamente possível, permitindo que os usuários voltem a utilizar o serviço normalmente.

A empresa também destacou que mantém mecanismos permanentes para combater o uso indevido do aplicativo e afirmou que o bloqueio de contas faz parte das medidas adotadas para proteger a comunidade contra atividades que violem as políticas da plataforma.

Contas

Embora milhares de reclamações ao longo da tarde, alguns usuários informaram que conseguiram recuperar o acesso às contas por volta das 13h30, indicando que parte dos bloqueios pode se reverter.

Apesar disso, a Meta ainda não informou quantas contas foram nem revelou a causa que levou aos bloqueios registrados nesta segunda-feira.

Aplicativo é o principal meio de comunicação dos brasileiros

O episódio chama atenção pelo alcance do WhatsApp no país. Segundo a pesquisa mais recente da Mobile Time/Opinion Box, o aplicativo está instalado em cerca de 93% dos smartphones brasileiros, sendo utilizado diariamente por pessoas, empresas, profissionais autônomos e órgãos públicos para comunicação pessoal e profissional.