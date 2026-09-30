‘A Fazenda 18’: Record define futuro de Sérgio Hondjakoff após acusação de assédio

A Record decidiu não expulsar Sérgio Hondjakoff de A Fazenda 18 após a acusação de importunação sexual feita por Ana Bruna. Na noite da última terça-feira (29), a apresentadora Adriane Galisteu conversou com os participantes, exibiu imagens do episódio e fez um alerta direto ao ator sobre suas atitudes dentro do reality.

Ana Bruna acusou Sérgio de encostar propositalmente o órgão genital nela durante um abraço. A denúncia repercutiu entre os peões e motivou a emissora a analisar as gravações disponíveis.

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No vídeo exibido durante o programa, Sérgio aparece de cueca e pede um abraço a Ana Bruna. Em seguida, ele se dirige a Fran e, posteriormente, a Murilo.

Após a exibição das cenas, Galisteu ressaltou que as imagens não anulam o relato da participante e pediu que o público não a atacasse.

“Isso não invalida o sentimento da Ana”, afirmou a apresentadora, que também reforçou a necessidade de acolhimento e respeito à peoa.

Galisteu explica decisão e alerta Sérgio

Antes de mostrar as imagens, Galisteu conversou com os participantes sobre as acusações feitas durante a dinâmica Aponta o Peão. A apresentadora destacou que todos devem se sentir à vontade para expressar o que pensam e sentem, incluindo Ana Bruna.

“Estamos de olho, vamos avaliar tudo o que acontece aí dentro, cada segundo vocês podem acreditar. Aliás, já analisamos todas as imagens que temos disponíveis”, declarou.

A apresentadora também explicou que a produção poderá intervir caso considere necessário, inclusive com uma expulsão. Segundo ela, embora algumas situações tenham chegado perto do limite, a medida não seria aplicada naquele momento.

Galisteu ainda reforçou que a decisão da emissora não invalida as manifestações dos participantes sobre o ocorrido.

Na sequência, dirigiu-se diretamente a Sérgio e pediu atenção às suas atitudes e falas.

“Sérgio, preste atenção em mim. Você precisa ter muito cuidado com as suas atitudes, com as suas falas, porque houve situações que chegaram muito perto do limite”, alertou.

Sérgio enfrenta segunda Roça consecutiva

Além da repercussão da denúncia, Sérgio também enfrenta uma nova berlinda no reality. O ator recebeu 16 votos na votação dessa terça-feira, 29, e foi parar na Roça pela segunda semana consecutiva. A acusação feita por Ana Bruna foi citada pelos peões como justificativa para os votos.

Seu principal aliado no jogo, Daniel Erthal, também acabou na berlinda, após sobrar no Resta Um.

A formação da Roça ainda teve uma reviravolta envolvendo o poder do Lampião. Rikardo, responsável pelos poderes da semana, escolheu Adriana para disputar diretamente a Prova do Fazendeiro. Com isso, Daniel perdeu a possibilidade de vetá-la da disputa, como pretendia.

A decisão também tirou de Maíra a chance de disputar o chapéu e escapar da Roça. Ela havia sido indicada pela fazendeira Darlin Ferrattry, enquanto Adriana foi puxada da Baia por Sérgio.

Com a definição dos competidores, Sérgio, Daniel e Adriana disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 30. O vencedor garante o comando da semana e deixa a berlinda.

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