Ator condenado por estupro de vulnerável tem prisão domiciliar negada pela Justiça
Ator de 76 anos cumpre pena de 10 anos e 4 meses por estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil; pedido citava idade e condição de saúde.
A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa do ator José Dumont, de 76 anos. Com a decisão, ele continuará cumprindo pena em regime fechado.
José Dumont cumpre pena de 10 anos e 4 meses de reclusão por estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil.
A defesa havia solicitado a mudança para o regime domiciliar com base na idade do ator e em seu diagnóstico de hipotireoidismo.
Avaliação médica pesou na decisão
Segundo a reportagem, uma avaliação médica apontou que José Dumont apresenta estado regular de saúde e está lúcido e orientado.
Com esse resultado, a Justiça decidiu manter o cumprimento da pena em regime fechado.
O processo corre em segredo de justiça.
A condenação de José Dumont está relacionada ao abuso de um menino de 11 anos e à posse de material de pornografia infantil.
O ator segue preso e deverá cumprir a pena conforme determinado pela Justiça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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