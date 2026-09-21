Ator condenado por estupro de vulnerável tem prisão domiciliar negada pela Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa do ator José Dumont, de 76 anos. Com a decisão, ele continuará cumprindo pena em regime fechado.

José Dumont cumpre pena de 10 anos e 4 meses de reclusão por estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil.

A defesa havia solicitado a mudança para o regime domiciliar com base na idade do ator e em seu diagnóstico de hipotireoidismo.

Avaliação médica pesou na decisão

Segundo a reportagem, uma avaliação médica apontou que José Dumont apresenta estado regular de saúde e está lúcido e orientado.

Com esse resultado, a Justiça decidiu manter o cumprimento da pena em regime fechado.

O processo corre em segredo de justiça.

A condenação de José Dumont está relacionada ao abuso de um menino de 11 anos e à posse de material de pornografia infantil.

O ator segue preso e deverá cumprir a pena conforme determinado pela Justiça.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui