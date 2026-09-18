Avenida Brasil 2: confira o detalhe sobre Cacau Protásio que está surpreendendo os fãs

A atriz Cacau Protásio vai voltar a interpretar Zezé, personagem que marcou Avenida Brasil, mas o reencontro com o público não acontecerá na continuação da novela. A artista estará em uma ação publicitária produzida pela Globo em parceria com um banco digital.

De acordo com informações da coluna de Carla Bittencourt, a campanha será voltada para as redes sociais e vai resgatar uma cena conhecida da personagem. A proposta é recriar um dos momentos que ajudaram a transformar Zezé em uma das figuras lembradas pelo público de Avenida Brasil.

Na ação, Cacau Protásio voltará a interpretar a doméstica e também deve repetir o momento musical que ficou associado à personagem. Zezé ficou conhecida por cantar e dançar uma versão de uma música do grupo Aviões do Forró durante a novela exibida em 2012.

Cacau Protásio está em Avenida Brasil 2?

Apesar do retorno de Zezé, Cacau Protásio não foi confirmada em Avenida Brasil 2. Segundo informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, a atriz afirmou nesta semana que ainda não recebeu convite ou contato da Globo para participar da continuação.

A artista, porém, já declarou publicamente que gostaria de voltar ao papel. Cacau também comentou a mobilização de colegas e fãs que passaram a defender seu retorno à trama e disse ter ficado emocionada com o carinho recebido.

A continuação de Avenida Brasil está prevista para estrear em janeiro de 2027. Até o momento, o retorno de Cacau como Zezé permanece restrito à campanha publicitária.

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