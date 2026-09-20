Avenida de Lazer altera trânsito em duas regiões de Cachoeiro neste domingo

Motoristas que circulam por Cachoeiro de Itapemirim devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste domingo (20).

A realização de mais uma edição do projeto Avenida de Lazer vai provocar interdições temporárias em dois pontos da cidade: na Avenida Beira Rio e no bairro IBC.

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A orientação é para que os condutores planejem os trajetos com antecedência, respeitem a sinalização e utilizem rotas alternativas durante os bloqueios.

Beira Rio

Na Avenida Beira Rio, a interdição acontece das 6h30 às 11h30. O trecho fechado vai da Praça Jerônimo Monteiro, na altura da ponte Karin Tanure, até a Rua Pedro Dias, em frente à ponte de pedestres Governador João Bley.

IBC

No bairro IBC, a Avenida Dr. Félix Cheim ficará interditada das 8h às 11h. O bloqueio começa no início do bairro e segue até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.

Durante o período das atividades, os motoristas devem redobrar a atenção e buscar caminhos alternativos para evitar transtornos.

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