Bairro de Fátima recebe edição da FECAP com gastronomia, música, empreendedorismo e sustentabilidade

A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) começa nesta sexta-feira (25), na Praça Libertadores da América, na Serra. O evento segue até domingo (27), com entrada gratuita e programação voltada à gastronomia, música, empreendedorismo e sustentabilidade.

A expectativa da organização é receber mais de 3 mil pessoas durante os três dias. Ao todo, o festival reunirá 31 expositores.

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Na área de alimentação, o público encontrará 17 espaços com opções variadas. O cardápio inclui restaurantes, lanches, massas, comida japonesa, acarajé, frango frito, pastel, pizzas, doces, sorvetes, açaí e drinks.

Outros 14 espaços serão ocupados por pequenos negócios de diferentes segmentos. Entre os participantes estão microempreendedores individuais, artesãos, representantes da economia solidária, produtores do agronegócio e associações.

O festival também terá ações voltadas à sustentabilidade. Durante os três dias, haverá coleta seletiva de resíduos. Para diminuir o consumo de plásticos descartáveis, o evento utilizará copos ecológicos para o consumo de chope.

As famílias também poderão contar com uma área de recreação paga, com brinquedos infláveis para as crianças.

Música começa nesta sexta-feira

A programação musical começa já no primeiro dia do festival. Nesta sexta-feira (25), Guilherme Nascimento sobe ao palco às 19h. Na sequência, o Grupo Pele Morena se apresenta às 22h.

No sábado (26), a programação começa com Chelly, às 18h. Depois, Allan Carvalho se apresenta às 21h, e a banda BlackSete encerra a noite às 23h.

O domingo (27) fecha o festival com Forró Nacapa, às 16h30, Samba Sim, às 18h, e Forró Raiz, às 19h30.

Serviço

Evento: FECAP – Feira Capixaba de Negócios

Data: 25 a 27 de setembro

Local: Praça Libertadores da América, Bairro de Fátima, Serra/ES

Entrada: Gratuita

Expectativa de Público: Mais de 3.000 pessoas

Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil ISB

Apoio: Aderes e Governo do Estado do Espírito Santo

Promoção: Aqui Notícias.com

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