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Cachoeiro terá 150 castrações gratuitas de cães e gatos; veja como será o atendimento

A iniciativa atenderá 100 cães e 50 gatos. Os procedimentos ocorrerão na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro.

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Foto: Freepik

Cachoeiro de Itapemirim recebe, entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, a carreta PetVida para uma ação gratuita de castração de cães e gatos. Ao todo, serão realizados 150 procedimentos durante os três dias.

A iniciativa atenderá 100 cães e 50 gatos. Os procedimentos ocorrerão na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro.

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O atendimento acontecerá das 8h às 16h. A castração será destinada exclusivamente aos animais de tutores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que fizeram o cadastro prévio junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Dessa forma, a ação não funcionará com atendimento aberto para novos cadastros no local. A programação foi organizada para receber os animais que já cumprem os critérios estabelecidos.

Os tutores cadastrados devem ficar atentos ao contato da organização. A equipe informará quando cada animal deverá ser levado para o atendimento.

A ação começa na quarta-feira (30) e segue na quinta (1º) e sexta-feira (2), com os procedimentos gratuitos previstos para cães e gatos previamente selecionados.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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