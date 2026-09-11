Caiado é diagnosticado com pneumonia e permanece internado em SP; quadro de saúde é estável
De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira (11), o "paciente encontra-se clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica".
O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira (11), o “paciente encontra-se clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica”.
“Foi realizada tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de pneumonia. Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustado”, diz o boletim médico assinado pela médica Ludhmila Abrahão Hajjar.
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Caiado foi internado na manhã da quinta-feira, 10, por suspeita de uma faringite aguda, uma inflamação rápida e dolorosa da faringe (a parte de trás da garganta). Após passar por exames complementares, foi constatado o quadro de pneumonia.
“Na avaliação inicial, o paciente apresentava quadro clínico compatível com faringite aguda, tendo sido indicada internação para tratamento e acompanhamento médico”, diz o boletim médico.
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