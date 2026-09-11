Política Nacional

Caiado é diagnosticado com pneumonia e permanece internado em SP; quadro de saúde é estável

De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira (11), o "paciente encontra-se clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica".

Foto: Eduardo F. S. Lima/CNM

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira (11), o “paciente encontra-se clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica”.

“Foi realizada tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de pneumonia. Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustado”, diz o boletim médico assinado pela médica Ludhmila Abrahão Hajjar.

Leia também: PF suspeita que Toffoli tenha dinheiro de Vorcaro em paraíso fiscal, diz revista

Caiado foi internado na manhã da quinta-feira, 10, por suspeita de uma faringite aguda, uma inflamação rápida e dolorosa da faringe (a parte de trás da garganta). Após passar por exames complementares, foi constatado o quadro de pneumonia.

“Na avaliação inicial, o paciente apresentava quadro clínico compatível com faringite aguda, tendo sido indicada internação para tratamento e acompanhamento médico”, diz o boletim médico.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

    O Estadão Conteúdo é referência na distribuição de notícias em tempo real no Brasil, com foco nos setores financeiro, econômico, político e corporativo.

    Assuntos:

    Eleições 2026Política NacionalRonaldo Caiado

    2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

    Desenvolvido por