Caiado é diagnosticado com pneumonia e permanece internado em SP; quadro de saúde é estável

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira (11), o “paciente encontra-se clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica”.

“Foi realizada tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de pneumonia. Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustado”, diz o boletim médico assinado pela médica Ludhmila Abrahão Hajjar.

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Caiado foi internado na manhã da quinta-feira, 10, por suspeita de uma faringite aguda, uma inflamação rápida e dolorosa da faringe (a parte de trás da garganta). Após passar por exames complementares, foi constatado o quadro de pneumonia.

“Na avaliação inicial, o paciente apresentava quadro clínico compatível com faringite aguda, tendo sido indicada internação para tratamento e acompanhamento médico”, diz o boletim médico.

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