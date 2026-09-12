Caminhão tomba e deixa trânsito lento na região da Safra, em Cachoeiro

Um caminhão tombou na manhã deste sábado (12), na região da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu em frente a um hospital particular da região e deixou o trânsito lento no trecho.

Segundo informações preliminares, o caminhão tombou na via e as pessoas que estavam no veículo receberam ajuda de populares que passavam pelo local.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou sobre o estado de saúde das vítimas. A dinâmica do acidente também não foi informada.

O trânsito ficou parcialmente prejudicado devido ao caminhão tombado na pista, exigindo atenção dos motoristas que passam pelo local.

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