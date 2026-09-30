Carro capota na BR-101 e deixa casal de idosos ferido em Guarapari

Um homem de 67 anos e uma mulher de 69 ficaram feridos após o carro em que estavam capotar no canteiro central da BR-101, em Guarapari, nesta quarta-feira (30). O acidente mobilizou equipes de resgate e provocou a interdição temporária de uma faixa da rodovia.

O capotamento aconteceu no km 337,7, na altura da localidade de Samambaia. Após o acidente, equipes de resgate atenderam o casal ainda no local. Os dois foram socorridos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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Uma faixa da BR-101 precisou ser bloqueada durante o atendimento às vítimas e os trabalhos no trecho. Apesar da ocorrência, não havia registro de congestionamento significativo na região até o momento.