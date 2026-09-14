Cidade do Sul do ES inicia cronograma de vacinação antirrábica para cães e gatos

A Prefeitura de Itapemirim realiza, entre os dias 16 e 18 de setembro, uma campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em três localidades do município.

A ação atenderá moradores de Itaipava, Itaoca e Muritioca. A vacinação acontecerá das 7h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde coordena a campanha.

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As equipes realizarão a vacinação diretamente nas residências. Os agentes de saúde de cada região vão direcionar o atendimento durante os dias da campanha.

A iniciativa busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva e manter a vacinação em dia.

Cronograma pode sofrer alterações

A Prefeitura informou que a realização da campanha depende das condições climáticas. Caso haja alguma mudança no cronograma, o agente de saúde da região comunicará os moradores diretamente.

A orientação é que os tutores fiquem atentos às informações repassadas pelas equipes durante o período da campanha.

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