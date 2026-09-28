Companhia do ES representa o estado em dois eventos internacionais de dança

A Vix Cia de Dança vai representar o Espírito Santo em dois importantes eventos internacionais em 2026. A companhia, sediada no bairro Andorinhas, em Vitória, levará bailarinos capixabas para apresentações na Argentina e no Chile.

O primeiro compromisso será o Danzamérica, em Córdoba, na Argentina. A companhia participa do evento entre 28 de setembro e 5 de outubro. Fundado em 1995, o festival chega à 33ª edição e reúne bailarinos, coreógrafos e professores de diferentes países.

Na Argentina, a Vix Cia de Dança apresentará “Entre embarques”, trabalho de jazz lírico, e “Atritos”, de dança contemporânea. A delegação reúne Maria Eduarda Lourenço, Laisa Bittencourt, Sofia Schneider, Priscila Teixeira, Julia Passos e Juliana Souza.

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Luciano Coelho e Maurício Maximus assinam as coreografias. Poti Ara Bolzan atua como ensaiadora. Gabriela Poton assina as fotografias.

A segunda viagem internacional acontecerá entre 30 de outubro e 5 de novembro. Desta vez, a companhia seguirá para o Chile para participar do PETIPA Fest Dance. O circuito reúne companhias e grupos de dança da América do Sul e realiza uma Grande Final Internacional no país.

No Chile, o grupo apresentará “O que restou de nós”, de jazz, e “Luctari”, de dança contemporânea. Pedro Meirelles, Maurício Silva, Guilherme Pimenta, Yure Barros e Biondi Falcão formarão a delegação. Luciano Coelho e Maurício Maximus também assinam essas coreografias, com ensaios de Potiara Bolzan e fotografias de Gabriela Poton.

As participações estão relacionadas ao Edital de Seleção de Projetos nº 01/2026, destinado à seleção de propostas para custeio de despesas com locomoção para circulação e intercâmbio de profissionais do setor cultural do Espírito Santo.

As duas viagens ampliam a presença da dança produzida no Espírito Santo em eventos internacionais. Além das apresentações e competições, os bailarinos terão contato com diferentes escolas, artistas e companhias, fortalecendo o intercâmbio cultural e artístico fora do Brasil.

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