Condenado por matar sogros de ex-prefeito de Cachoeiro é encontrado morto em presídio

O detento Valmir Santana Ribeiro, de 39 anos, foi encontrado morto, dentro da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (23).

Valmir cumpria pena após ser condenado a 67 anos de prisão pelo assassinato dos sogros de um ex-prefeito do município. O casal foi morto dentro de um hotel que pertencia às vítimas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a ocorrência é tratada inicialmente como suicídio. Após a constatação da morte, a direção da unidade prisional adotou os procedimentos previstos para esse tipo de caso.

A família do detento foi comunicada e a Polícia Civil foi acionada. A corporação ficará responsável pela investigação das circunstâncias da morte.

Valmir já havia passado pelo sistema prisional anteriormente. Ele permaneceu preso entre dezembro de 2019 e maio de 2024 por outros crimes.

Meses após deixar a prisão, voltou a ser detido em razão dos homicídios ocorridos no hotel. Desde outubro de 2024, ele permanecia custodiado na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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