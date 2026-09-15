Política Regional

Confira a participação de Wellington Callegari no Especial Eleições 2026 no aquinoticias.com

Callegari responderá a perguntas sobre propostas e temas considerados estratégicos para o futuro do Espírito Santo.

Wellington Callegari
Foto: Ellen Campanharo | Ales

O candidato ao Senado Wellington Callegari (DC) é o entrevistado desta terça-feira (15) na série de sabatinas do Especial Eleições 2026, promovida pelo aquinoticias.com.

Callegari responderá a perguntas sobre propostas e temas considerados estratégicos para o futuro do Espírito Santo.

Entre os assuntos previstos estão meio-ambiente, desenvolvimento regional, saúde, segurança pública, reforma tributária, mobilidade, agricultura, agroturismo, trabalho, escala 6×1 e comércio.

A sabatina também vai abordar o cenário político das eleições de 2026 e reservar espaço para discutir o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo.

Série vai ouvir outros candidatos

O aquinoticias.com também pretende entrevistar os demais candidatos que disputam uma vaga no Senado Federal.

As datas e os horários das próximas sabatinas serão divulgados nas redes sociais do portal.

Acompanhe também pelos canais oficiais:

YouTube: https://www.youtube.com/@PORTALAQUINOTICIAS

Instagram: https://www.instagram.com/aquinoticias/

Facebook: https://www.facebook.com/aquinoticiases

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Eleições 2026Wellington Callegari

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por