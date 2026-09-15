Confira a participação de Wellington Callegari no Especial Eleições 2026 no aquinoticias.com

O candidato ao Senado Wellington Callegari (DC) é o entrevistado desta terça-feira (15) na série de sabatinas do Especial Eleições 2026, promovida pelo aquinoticias.com.

Callegari responderá a perguntas sobre propostas e temas considerados estratégicos para o futuro do Espírito Santo.

Entre os assuntos previstos estão meio-ambiente, desenvolvimento regional, saúde, segurança pública, reforma tributária, mobilidade, agricultura, agroturismo, trabalho, escala 6×1 e comércio.

A sabatina também vai abordar o cenário político das eleições de 2026 e reservar espaço para discutir o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo.

Série vai ouvir outros candidatos

O aquinoticias.com também pretende entrevistar os demais candidatos que disputam uma vaga no Senado Federal.

As datas e os horários das próximas sabatinas serão divulgados nas redes sociais do portal.

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