Cooperação entre instituições ganha peso em projetos de inovação, diz Ann Jakelynne Rodrigues

A capacidade de desenvolver tecnologia deixou de depender exclusivamente do que acontece dentro de uma única empresa ou universidade. Projetos contemporâneos de inovação frequentemente reúnem instituições de ensino, centros de pesquisa, empresas, fundações, fornecedores e equipes multidisciplinares, criando uma camada administrativa que pode ser tão relevante para a execução quanto a própria solução tecnológica.

Para Ann Jakelynne Magalhães Rodrigues, especialista em gestão de projetos com mais de 22 anos de experiência profissional, o crescimento desses arranjos colaborativos amplia a necessidade de profissionais capazes de transformar diferentes interesses institucionais em estruturas executáveis.

“Quando um projeto reúne organizações diferentes, cada uma possui processos, responsabilidades, prazos e formas próprias de tomada de decisão. O desafio é construir uma estrutura na qual essas partes consigam trabalhar juntas sem que a complexidade administrativa paralise o objetivo principal”, afirma Ann.

O tema ganhou importância com a transformação do próprio conceito de sucesso em projetos. Pesquisa divulgada pelo Project Management Institute mostrou que 48% dos projetos analisados eram considerados bem-sucedidos segundo uma definição baseada na geração de valor, enquanto 40% apresentaram resultados intermediários e 12% eram classificados como fracassos.

Ann construiu parte relevante de sua experiência justamente em ambientes nos quais a gestão administrativa está associada à inovação e à educação tecnológica. Na Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, atua na gestão do projeto Apple Developer Academy desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Ceará.

A dimensão educacional do programa também ajuda a explicar a complexidade da operação. Segundo o IFCE, a formação regular tem duração de dois anos e trabalha com desenvolvimento de produtos para plataformas Apple. O programa utiliza a metodologia Challenge Based Learning, na qual estudantes trabalham com mentores, usuários e especialistas para identificar problemas reais e desenvolver soluções.

O modelo integra programação, design e inovação. A rede internacional das Apple Developer Academies mantém unidades em países como Brasil, Estados Unidos, Itália, Indonésia, Arábia Saudita e Coreia do Sul.

Por trás desse ambiente educacional existe uma estrutura de gestão relevante. No ciclo atualmente registrado pelo Polo de Inovação do IFCE, o projeto em Fortaleza possui orçamento superior a R$ 30,6 milhões, com vigência até dezembro de 2026.

“Projetos dessa natureza mostram que inovação não é uma área isolada. Existe gestão financeira, infraestrutura, compras, contratos, prestação de contas, pessoas e relacionamento entre instituições. Se essas frentes não conversam entre si, o projeto pode ter uma excelente proposta técnica e ainda encontrar dificuldades na execução”, diz Ann.

A experiência de Ann Jakelynne ajuda a explicar uma característica de sua atuação atual: tratar governança administrativa não como uma etapa posterior à concepção de um projeto, mas como parte de sua capacidade de execução.

“Uma parceria não se sustenta apenas porque duas instituições têm interesses semelhantes. É necessário definir responsabilidades, organizar recursos, estabelecer fluxos de decisão e criar condições para que aquilo que foi acordado consiga efetivamente acontecer”, afirma.

É também a partir dessa especialização que Ann prepara uma nova frente profissional nos Estados Unidos. A Innovation Governance Solutions foi concebida para atuar em desenvolvimento institucional e coordenação administrativa de iniciativas de educação, pesquisa, inovação, tecnologia e impacto social, atendendo universidades, centros de pesquisa, fundações, organizações sem fins lucrativos e empresas inovadoras.

A proposta se concentra em um problema conhecido de projetos colaborativos: transformar conexões institucionais em estruturas capazes de funcionar na prática. Entre as atividades previstas estão a organização administrativa de novas iniciativas, desenvolvimento de parcerias e apoio à cooperação entre instituições americanas e brasileiras.

O posicionamento evita partir da ideia de deficiência do ecossistema americano. Ao contrário, a proposta considera que ambientes avançados de pesquisa e inovação naturalmente produzem projetos com maior número de atores e interfaces. O serviço pretende atuar justamente nessa camada de coordenação, permitindo que organizações concentrem esforços em suas atividades principais enquanto recebem suporte para estruturar e integrar iniciativas.

O novo negócio representa uma aplicação internacional de uma competência que Ann desenvolveu em mais de duas décadas: organizar a estrutura que existe entre uma boa ideia institucional e sua execução efetiva.

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