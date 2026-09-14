Data Eleições 2026: confira detalhes do primeiro e do segundo turno
O calendário eleitoral é do Tribunal Superior Eleitoral e estabelece as principais datas do processo eleitoral de 2026.
As Eleições 2026 já têm datas definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para 25 de outubro, caso seja necessário.
A votação vai definir os representantes para os cargos de presidente da República, governador, senador e deputados federais e estaduais ou distritais.
Quando será o primeiro turno das Eleições 2026?
O primeiro turno das Eleições 2026, portanto, será realizado no domingo, 4 de outubro. Na ocasião, os eleitores de todo o país vão às urnas para escolher os candidatos aos cargos em disputa.
Para presidente e governador, a eleição pode ser decidida já no primeiro turno. Isso acontece quando um candidato conquista mais da metade dos votos válidos, ou seja, 50% mais um, sem considerar votos brancos e nulos.
Quando será o segundo turno das Eleições 2026?
O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026. Nesse caso, a nova votação será realizada somente nas disputas para presidente e governador que não forem definidas no primeiro turno.
Isso acontece quando nenhum candidato ao Poder Executivo alcança a maioria absoluta dos votos válidos na primeira etapa da eleição. Assim, os dois candidatos mais votados avançam para uma nova disputa.
Que horas começa e termina a votação no segundo turno?
No segundo turno, as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, no horário de Brasília.
O horário segue o calendário estabelecido pelo TSE e é válido para todo o país.
O segundo turno acontece em todos os municípios?
Não. De modo geral, o segundo turno não é uma nova votação obrigatória para todos os municípios.
No caso da disputa para governador, a segunda etapa ocorre apenas onde nenhum candidato atingir a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. Já na disputa para presidente, a decisão em segundo turno é nacional quando nenhum candidato alcançar esse percentual na primeira votação.
Por isso, caso a disputa acabe no primeiro turno, não haverá segundo turno para aquele cargo.
Calendário das Eleições 2026
- Primeiro turno: 4 de outubro de 2026
- Segundo turno: 25 de outubro de 2026
- Horário de votação: das 8h às 17h, no horário de Brasília
O calendário eleitoral é do Tribunal Superior Eleitoral e estabelece as principais datas do processo eleitoral de 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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