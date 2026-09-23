Dentista é encontrado morto após quatro dias desaparecido

O dentista Christian Eduardo Corsi, de 37 anos, foi encontrado morto em Itu, no interior de São Paulo, quatro dias após desaparecer. Ele havia saído de Mairinque no sábado, 19, para entregar uma prótese dentária na cidade.

Câmeras de segurança de uma clínica registraram a passagem de Corsi pelo local. As imagens mostram o dentista chegando e deixando o estabelecimento e teriam sido o último registro dele antes do desaparecimento.

A família procurou a polícia após o dentista deixar de responder mensagens e não comparecer a compromissos previstos. Durante as buscas, o carro utilizado por Corsi no trajeto até Itu foi encontrado em Limeira, também no interior de São Paulo.

Na tarde de terça-feira, 22, cães farejadores da Guarda Civil Militar localizaram nas proximidades de uma área de mata o corpo com sinais de violência. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o caso é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Ninguém foi preso até o momento. A pasta afirmou que preservará os detalhes da investigação para garantir a autonomia do trabalho policial.

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