Dignidade humana e tempo para famílias, aponta Contarato ao defender fim da Escala 6x1

O candidato ao Senado Federal Fabiano Contarato (PT) foi o entrevistado desta sexta-feira (11) no Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Na oportunidade, ele falou sobre diversos temas de interesse dos capixabas, com destaque para a defesa do fim da escala de trabalho 6×1, os impactos da jornada na convivência familiar, medidas de apoio aos empregadores e a necessidade de discutir também o valor do salário mínimo.

Ao comentar as críticas feitas à proposta de mudança na jornada de trabalho, Contarato afirmou que considera preocupante a utilização do argumento de que a ampliação dos direitos trabalhistas poderia provocar impactos negativos sobre a economia. Para ele, esse tipo de resistência já teria ocorrido em outros momentos da história do país, quando novos direitos foram incorporados à legislação.

“Fico muito preocupado porque, sempre que se discute um direito do trabalhador, aparece o discurso de que isso vai quebrar o país. Isso já aconteceu em outras ocasiões. Quando trabalhadores conquistaram o 13º salário, disseram que o país iria quebrar. Quando as mulheres conquistaram a licença-maternidade, também houve resistência. Não foi isso que aconteceu”.

Ao defender o fim da escala 6×1, o candidato também destacou os efeitos da jornada sobre o tempo disponível para a família e para o descanso. Contarato argumentou que a rotina de trabalho, somada às tarefas domésticas, pode reduzir significativamente o período de convivência entre pais e filhos.

“A sociedade precisa entender o valor do tempo de convivência familiar, do descanso e da dignidade. Qual é o tempo que uma mãe que trabalha de segunda a sábado tem para ficar com o filho? Muitas vezes, ela chega em casa cansada, precisa fazer compras, organizar a casa e preparar as atividades da semana. A escala 6×1 retira uma parte importante da vida dessas pessoas”.

Durante a entrevista, Contarato também abordou os possíveis impactos da mudança para as empresas. Segundo ele, eventuais dificuldades de adaptação poderiam ser enfrentadas com políticas de incentivo direcionadas aos empregadores, especialmente aos pequenos empresários. Ainda assim, o candidato defendeu que os efeitos econômicos não sejam utilizados como argumento para impedir a discussão sobre a jornada.

“Defendo políticas de incentivo para os empregadores, principalmente para os pequenos empresários, caso seja necessário realizar ajustes para viabilizar a mudança. Mas não podemos simplesmente usar o argumento de que o trabalhador vai provocar a quebra da economia”.

Outro ponto apresentado pelo candidato foi a relação entre a redução da jornada, a geração de empregos e o crescimento econômico. Contarato citou estudos atribuídos à Unicamp e afirmou que a discussão sobre a escala 6×1 deveria ocorrer junto com o debate sobre o salário mínimo e as condições necessárias para garantir uma vida digna aos trabalhadores.

“Existem estudos da Unicamp que apontam possibilidade de geração de empregos e crescimento econômico com o fim da escala 6×1. Precisamos também discutir o salário mínimo. A Constituição estabelece que ele deve ser suficiente para atender às necessidades básicas da família, incluindo saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, higiene e alimentação”.

Ao ampliar a discussão para a remuneração dos trabalhadores, Contarato afirmou que considera necessário conciliar responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Na avaliação apresentada durante a entrevista, a discussão sobre a escala de trabalho não deve ser separada do debate sobre a capacidade de o salário recebido atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família.

“Não considero razoável que um trabalhador submetido à escala 6×1 receba um salário insuficiente para viver com dignidade enquanto existem categorias do serviço público recebendo valores muito elevados. A discussão precisa ser feita com responsabilidade fiscal, mas também com responsabilidade social. Para mim, o fim da escala 6×1 é uma questão de dignidade humana”.

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