Empresa seleciona profissional para vaga de eletricista de manutenção
Oportunidade exige Ensino Médio completo, curso técnico em Elétrica, experiência mínima de seis meses e certificações específicas.
A AG3 Solutions está com processo seletivo aberto para contratação de eletricista de manutenção. A empresa busca um profissional com perfil técnico, atenção à segurança e experiência na área elétrica e de manutenção.
Entre os requisitos estão Ensino Médio completo, curso técnico em Elétrica e experiência mínima de seis meses na área elétrica ou de manutenção. O candidato também precisa ter conhecimento no uso de aparelhos de medição elétrica e disponibilidade para trabalhar em escala de revezamento. A empresa exige ainda certificações NR-10 SEP, NR-11, NR-33 e NR-35.
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O profissional contratado atuará na manutenção elétrica preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos. Também ficará responsável por instalações elétricas, inspeções e identificação de necessidades de manutenção.
As atividades incluem ainda o uso de equipamentos de medição, identificação e comunicação de condições inseguras e interrupção de equipamentos quando houver necessidade de manutenção corretiva ou risco de acidente.
A empresa também destaca a importância do cumprimento das normas de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, além do uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs).
Como enviar o currículo
Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (28) 99992-4164.
A empresa procura profissionais responsáveis, atentos, proativos e comprometidos com a segurança, além de valorizar organização, boa comunicação e capacidade para trabalhar em equipe.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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