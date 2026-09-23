Ex-vereador de Brejetuba é denunciado por estupro e exploração sexual de vulnerável

A denúncia contra um ex-vereador de Brejetuba por crimes sexuais chegou à Justiça após a conclusão de uma investigação conduzida pela Polícia Civil. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) acusa o ex-parlamentar de estupro e de duas tentativas de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável.

O nome do investigado não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas. A quantidade de pessoas envolvidas no caso também não foi informada.

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Os crimes foram investigados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brejetuba. O inquérito foi concluído no dia 18 de setembro e encaminhado ao Poder Judiciário.

Por causa do sigilo do processo, a corporação não informou se solicitou à Justiça a prisão do investigado.

A Polícia Civil afirmou, no entanto, que o ex-vereador não foi localizado. Segundo a corporação, há indicações de que ele tenha deixado Brejetuba depois de tomar conhecimento da investigação. O processo tramita sob sigilo, conforme a legislação de proteção à criança e ao adolescente.

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