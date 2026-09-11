Fezes de animais são encontradas em gôndolas de supermercado em Vitória

Uma fiscalização conjunta apreendeu cerca de duas toneladas de alimentos em um supermercado no bairro Goiabeiras, em Vitória, nesta sexta-feira (11).

A ação reuniu a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), da Polícia Civil do Espírito Santo, e o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES).

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As equipes foram ao estabelecimento para apurar denúncias sobre o armazenamento de alimentos em condições inadequadas e insalubres.

Durante a vistoria, os agentes encontraram fezes de animais nas gôndolas, restos de alimentos espalhados pelo chão e produtos com embalagens rompidas. Segundo a Polícia Civil, os danos podem ter ocorrido pela ação de animais.

Diante das irregularidades, aproximadamente duas toneladas de produtos foram apreendidas de forma cautelar e retiradas do comércio.

Os alimentos passarão por avaliação para identificar possíveis avarias e determinar quais itens permanecem próprios ou estão impróprios para o consumo.

Supermercado terá que passar por sanitização

O estabelecimento deverá realizar a limpeza e a sanitização do espaço antes de voltar a armazenar produtos destinados à exposição e venda aos consumidores.

O Procon-ES também aplicou uma multa ao supermercado em razão das irregularidades encontradas durante a fiscalização.

Segundo o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, caso a avaliação identifique alimentos impróprios para consumo, o responsável pelo estabelecimento poderá responder criminalmente por crime contra as relações de consumo.

A legislação prevê, conforme informou o delegado, pena de dois a cinco anos de prisão, além das demais sanções cabíveis.

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