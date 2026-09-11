Fezes de animais são encontradas em gôndolas de supermercado em Vitória
Fiscalização encontrou fezes de animais, restos de alimentos pelo chão e produtos com embalagens rompidas em supermercado de Goiabeiras.
Uma fiscalização conjunta apreendeu cerca de duas toneladas de alimentos em um supermercado no bairro Goiabeiras, em Vitória, nesta sexta-feira (11).
A ação reuniu a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), da Polícia Civil do Espírito Santo, e o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES).
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As equipes foram ao estabelecimento para apurar denúncias sobre o armazenamento de alimentos em condições inadequadas e insalubres.
Durante a vistoria, os agentes encontraram fezes de animais nas gôndolas, restos de alimentos espalhados pelo chão e produtos com embalagens rompidas. Segundo a Polícia Civil, os danos podem ter ocorrido pela ação de animais.
Diante das irregularidades, aproximadamente duas toneladas de produtos foram apreendidas de forma cautelar e retiradas do comércio.
Os alimentos passarão por avaliação para identificar possíveis avarias e determinar quais itens permanecem próprios ou estão impróprios para o consumo.
Supermercado terá que passar por sanitização
O estabelecimento deverá realizar a limpeza e a sanitização do espaço antes de voltar a armazenar produtos destinados à exposição e venda aos consumidores.
O Procon-ES também aplicou uma multa ao supermercado em razão das irregularidades encontradas durante a fiscalização.
Segundo o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, caso a avaliação identifique alimentos impróprios para consumo, o responsável pelo estabelecimento poderá responder criminalmente por crime contra as relações de consumo.
A legislação prevê, conforme informou o delegado, pena de dois a cinco anos de prisão, além das demais sanções cabíveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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