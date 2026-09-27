Política Nacional

Flávio Bolsonaro chama Lula de ‘pai do Tigrinho’ durante campanha em Sergipe

Flávio afirmou que Lula "liberou o Tigrinho" e os cassinos online e disse que o presidente acionou a Justiça para tentar retirar do ar um vídeo em que faz a associação.

Alexandre de Moraes
Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), chamou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de “pai do Tigrinho” durante ato de campanha em Aracaju (SE) na manhã deste domingo (27). Flávio afirmou que Lula “liberou o Tigrinho” e os cassinos online e disse que o presidente acionou a Justiça para tentar retirar do ar um vídeo em que faz a associação. Nesta sexta-feira (25), Lula proibiu as apostas online, conhecidas como bets.

O filho de Jair Bolsonaro participou de uma moto-carreata em Aracaju (SE) na manhã deste domingo (27), acompanhado de candidatos da direita que o apoiam no Estado.

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Entre eles estavam o deputado federal Rodrigo Valadares (PL), candidato ao Senado, e o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (PL), candidato ao governo de Sergipe. O candidato a vice-presidente da chapa, Alfredo Gaspar, também estava na agenda.

Durante o ato de campanha, Flávio disse que pretende reduzir impostos e a tributação sobre a folha de pagamento. Também defendeu a redução da maioridade penal, a castração química para estupradores e a criação de programas de empreendedorismo.

À tarde, o candidato viaja para Goiânia, onde uma moto-carreata está marcada para as 15h30, com concentração no Estádio Serra Dourada. O percurso termina no Parque Flamboyant, onde Flávio fará um comício, previsto para as 16h30.

Bets foram legalizadas por Temer e regulamentadas por Lula

As apostas online foram legalizadas durante o governo Michel Temer (MDB), em 2018, mas passaram todo o governo Jair Bolsonaro (PL) sem uma regulamentação – ou seja, com as empresas operando sem autorização e sem pagar imposto.

Quando Lula assumiu a Presidência da República, o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a regulamentação, dizendo que o governo anterior havia sentado “em cima do problema, como se ele não existisse”.

A lei das bets acabou sendo sancionada por Lula em dezembro de 2023, após ser aprovada pelo Congresso Nacional, e com ela foram estabelecidas diretrizes e regras de tributação, os requisitos para a exploração do serviço, a forma de distribuição da receita arrecadada e as sanções.

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