Gisele Bündchen revela que recusa 99% dos trabalhos: 'Coloco na balança'

Gisele Bündchen revelou que vive uma fase diferente daquela que marcou sua carreira nas passarelas. Em entrevista à jornalista Steff Yotka, do portal i-D, a modelo relembrou o início da trajetória profissional e explicou por que, atualmente, recusa a maior parte dos trabalhos que recebe.

Gisele deixou o Brasil aos 15 anos para morar sozinha em Tóquio. Na época, não falava inglês nem japonês. A experiência, segundo ela, teve papel importante na forma como passou a enxergar o mundo.

Leia também: Roberta Miranda revela como descobriu que não era filha biológica da mulher que a criou

Ao longo da carreira, a modelo se tornou uma das principais figuras da indústria da moda. Ela foi apontada pela Forbes como a modelo mais bem paga do mundo durante 12 anos consecutivos e acumula cerca de 1.200 capas de revistas.

Hoje, no entanto, a prioridade é outra. Morando na Flórida com o marido, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, Gisele divide a rotina com os filhos Benjamin, 16, Vivian, 13, e River, de um ano.

Benjamin e Vivian são filhos do relacionamento da modelo com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. River é fruto do casamento atual com Joaquim.

“Digo não a 99% dos trabalhos”

A mudança de prioridades fez Gisele reduzir significativamente os compromissos profissionais. Segundo a modelo, ela recusa cerca de 99% das propostas que recebe para preservar momentos da rotina familiar.

“Digo não a 99% dos trabalhos que me oferecem porque, quando coloco na balança, penso: Vou perder o jogo de vôlei da minha filha? Vou perder ir ao parque com meu filho?”, afirmou.

A decisão é uma mudança em relação ao período em que estava no auge da carreira. Gisele contou que chegou a trabalhar cerca de 360 dias por ano e descreveu a rotina como uma “roda dos ratos”.

A relação com o trabalho também mudou a forma como a modelo enxerga o sucesso. “O que é sucesso? Algumas pessoas dizem que sucesso é poder, dinheiro, fama, e mais. Outras dizem que sucesso é poder passar tempo com os filhos, ter comida na mesa, ter uma casa para morar, ter ótimos relacionamentos e realmente aproveitar cada dia”, declarou.

Gisele também falou sobre a maneira como lida atualmente com a tecnologia. O celular permanece no modo silencioso e sem alarmes, uma escolha que ela considera “libertadora”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui