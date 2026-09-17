Governo anuncia aumento do Bolsa Família; confira novo valor

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (17) um reajuste de cerca de 15% no Bolsa Família. Com a mudança, o valor mínimo mensal do programa passará de R$ 600 para R$ 691.

O benefício médio também terá aumento. Segundo o anúncio, o valor médio subirá de aproximadamente R$ 675 para R$ 777, com os novos valores previstos para entrar em vigor a partir da folha de outubro.

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O piso de R$ 600 vinha sendo mantido desde 2022. Em 2023, o programa voltou a usar o nome Bolsa Família e passou a incorporar benefícios adicionais destinados a determinados perfis familiares, como crianças pequenas e gestantes.

Esses adicionais fazem com que o valor efetivamente recebido varie de uma família para outra. Segundo as informações divulgadas no anúncio, o reajuste terá impacto estimado de R$ 5,8 bilhões em 2026 e de R$ 22 bilhões em 2027.

O governo afirma que a medida recompõe parte da inflação acumulada desde 2023 e que o aumento será feito dentro das regras fiscais vigentes.

Programa atende milhões de famílias

Dados oficiais mais recentes disponíveis no Cadastro Único mostram que o Bolsa Família atendia 19,28 milhões de famílias em agosto de 2026, com benefício médio de R$ 676,89 naquele mês.

A proposta orçamentária enviada ao Congresso no fim de agosto ainda previa a manutenção do piso de R$ 600 para 2027.

Com o novo reajuste anunciado, o valor mínimo do benefício passa para R$ 691, enquanto a média projetada chega a R$ 777.

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