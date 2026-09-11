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Greve dos Correios começa nesta sexta após impasse nas negociações salariais

A decisão acontece após o encerramento das negociações da campanha salarial sem um acordo entre funcionários e a empresa.

Greve dos Correios
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Os trabalhadores dos Correios iniciaram uma greve por tempo indeterminado nesta sexta-feira (11) em todo o país. A paralisação foi aprovada por sindicatos de todos os estados, segundo a Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect).

Segundo informações do G1, as assembleias que definiram a greve ocorreram na noite de quinta-feira (10). De acordo com a entidade, a decisão acontece após o encerramento das negociações da campanha salarial sem um acordo entre funcionários e a empresa.

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Um dos principais pontos de conflito é o plano de saúde dos trabalhadores. A Findect afirma que a direção dos Correios pretende realizar mudanças no benefício, medida que não atende às reivindicações da categoria.

A federação informou que os trabalhadores tentaram buscar uma solução por meio de negociações e mediações no Tribunal Superior do Trabalho (TST), mas as partes não chegaram a um entendimento.

Durante a paralisação, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Paraíba (Sintect-PB), apenas os serviços administrativos internos seguem funcionando. Ainda não há informações sobre o funcionamento desses serviços em todas as regiões do país.

Crise financeira

A greve ocorre em um momento de dificuldades financeiras para os Correios. A empresa acumula 15 trimestres consecutivos com resultados negativos.

No primeiro semestre deste ano, os Correios registraram prejuízo de R$ 5,6 bilhões. Apesar do resultado, o desempenho do segundo trimestre apresentou uma redução das perdas em comparação com os dois períodos anteriores.

A empresa também aguarda um novo empréstimo de R$ 7 bilhões, previsto para ser recebido até 15 de setembro. O recurso deve ser concedido por um consórcio formado por instituições financeiras.

Segundo informações divulgadas pela empresa, o grupo deve contar com bancos como Citibank, J.P. Morgan, Deutsche Bank e Banrisul.

Regiões que aderiram à greve

  • SINTECT-AC (Acre) — assembleia prevista para hoje
  • SINTECT-AL (Alagoas)
  • SINTECT-AM (Amazonas)
  • SINTECT-AP (Amapá)
  • SINTECT-BA (Bahia)
  • SINTECT-CAS (Campinas)
  • SINTECT-CE (Ceará)
  • SINTECT-DF (Distrito Federal)
  • SINTECT-ES (Espírito Santo)
  • SINTECT-GO (Goiás)
  • SINTECT-JFA (Juiz de Fora)
  • SINTECT-MG (Minas Gerais)
  • SINTECT-MT (Mato Grosso)
  • SINTECT-RO (Rondônia)
  • SINCORT-PA (Pará)
  • SINTECT-PB (Paraíba)
  • SINTECT-PE (Pernambuco)
  • SINTECT-PI (Piauí)
  • SINTCOM-PR (Paraná)
  • SINTECT-RN (Rio Grande do Norte)
  • SINTECT-RR (Roraima)
  • SINTECT-RPO (Ribeirão Preto)
  • SINTECT-RS (Rio Grande do Sul)
  • SINTECT-SC (Santa Catarina)
  • SINTECT-SE (Sergipe)
  • SINTECT-SJO (São José do Rio Preto)
  • SINTECT-SMA (Santa Maria)
  • SINTECT-TO (Tocantins)
  • SINTECT-URA (Uberaba)
  • SINTECT-VP (Vale do Paraíba)
  • SINDECTEB (Bauru e região)
  • SINTECT-MA (Maranhão)
  • SINTECT-MS (Mato Grosso do Sul)
  • SINTECT-RJ (Rio de Janeiro)
  • SINTECT-Santos (Santos e região)
  • SINTECT-SP (São Paulo)
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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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