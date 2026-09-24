Gustavo de Castro aponta integração entre operação e finanças como base para decisões empresariais

Empresas de serviços, alimentação e produção rural convivem com um desafio comum: decisões tomadas em uma área alteram o desempenho das demais. Uma compra pode preservar disponibilidade e pressionar o caixa. Uma campanha pode elevar vendas e superar a capacidade operacional. Um investimento pode ampliar a produção e criar novas exigências de crédito, qualidade e mercado.

Para o administrador Gustavo de Castro, com MBA em Logística e mais de 15 anos de atuação em gestão administrativa, financeira, comercial e operacional, o problema não está apenas na falta de dados. Está na dificuldade de conectar informações que surgem em momentos e setores diferentes.

“Quando operação e finanças são acompanhadas separadamente, a empresa pode comemorar um indicador e descobrir depois que o resultado total piorou. Venda precisa conversar com capacidade, a compra precisa conversar com estoque e toda decisão precisa conversar com o caixa”, afirma.

A leitura encontra respaldo em estudos sobre pequenas e médias empresas. A OECD observa que ferramentas digitais podem reduzir custos e ampliar produtividade, mas ressalta que a adoção depende de competências, segurança e reorganização dos processos. Sistemas integrados ajudam a registrar transações, porém não corrigem cadastros inconsistentes, responsabilidades indefinidas ou decisões sem critério.

Ao longo de sua trajetória em hotelaria, serviços, agronegócio e alimentação, Gustavo de Castro passou a organizar a gestão em um ciclo de quatro movimentos: diagnosticar o fluxo real, definir pontos de controle, acompanhar poucos indicadores conectados e revisar desvios com responsáveis. A estrutura é apresentada como uma rotina gerencial desenvolvida a partir da prática, e não como método científico validado ou fórmula universal.

“O primeiro passo é entender como o trabalho realmente acontece. Depois, é possível definir onde uma autorização, uma conferência ou um indicador evita que o problema avance. Controle útil não é o que produz mais papel, é o que melhora uma decisão e deixa claro quem precisa agir”, explica.

Essa integração ganha relevância em atividades com estoque perecível. O Food Waste Index Report 2024, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estimou que os serviços de alimentação responderam por aproximadamente 290 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados no mundo em 2022. O dado agregado não mede a realidade de uma empresa específica, mas revela a escala econômica e ambiental de decisões sobre previsão, compras, armazenamento e porcionamento.

No ambiente rural, a coordenação assume outra forma. Ciclos biológicos, clima, crédito e mercado criam defasagem entre gasto e receita. A FAO informou que a aquicultura mundial produziu 94,4 milhões de toneladas de animais aquáticos em 2022 e superou pela primeira vez a pesca de captura. O crescimento amplia oportunidades, ao mesmo tempo que exige controle de água, alimentação, sanidade, logística e comercialização.

“Diversificar pode distribuir receita e aproveitar recursos, mas também aumenta a complexidade. Uma nova atividade só fortalece o negócio quando existe capacidade técnica, financeira e comercial para sustentá-la. Caso contrário, ela apenas adiciona um risco que ainda não foi medido”, diz Gustavo de Castro.

Sua experiência inclui implantação de sistemas de reservas, finanças e estoques na hotelaria, gestão de carteira e implantação de tecnologia para frotas, administração de empreendimento rural e direção de restaurante. Em vez de apresentar esses setores como trajetórias desconectadas, ele identifica um eixo comum: transformar informação operacional em decisão financeira e comercial verificável.

A proposta também evita a ideia de que todo controle precisa ser sofisticado. Uma empresa pode começar com cadastro confiável, rotina de conciliação, inventário, projeção de caixa e indicadores claros. A complexidade deve crescer conforme o risco e o volume, preservando rastreabilidade sem criar burocracia desproporcional.

“Gestão não é olhar para o passado e explicar o que aconteceu. É reconhecer os sinais a tempo de escolher o que fazer. Quando o dado chega tarde ou não tem responsável, ele vira apenas registro. O valor aparece quando a informação muda uma decisão concreta”, conclui.

Em negócios pressionados por custos, juros, desperdício e mudanças de demanda, a visão defendida por Gustavo de Castro desloca o foco da ferramenta isolada para a coerência do sistema. O ganho potencial está menos em acumular indicadores e mais em conectar processo, pessoas, risco e resultado. Essa mesma linha deverá orientar a Terra Doce Advisory, projeto de consultoria estratégica em agronegócio que Gustavo está iniciando na Flórida, aproximando gestão rural, sustentabilidade do solo e diversificação de receitas.

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