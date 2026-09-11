Homem é agredido e acaba preso após furto em comércio na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (10) após um furto em um estabelecimento comercial na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h30. Segundo o boletim de ocorrência, populares contiveram e agrediram o suspeito durante uma tentativa de fuga a pé e acionaram a equipe de motopatrulha da Polícia Militar.

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No local, a responsável pelo comércio reconheceu o homem como autor do furto de dois conjuntos de faqueiros.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele outros produtos novos, entre eles oito sombrinhas, quatro jogos de caneta, uma bolsa de couro e uma bermuda preta.

Segundo o registro, o próprio suspeito afirmou que os demais itens também eram furtados, mas não soube informar de onde haviam sido levados.

O homem apresentava escoriações leves, atribuídas a uma queda durante a fuga. Conforme a ocorrência, não foram identificados sinais de agressão.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os produtos apreendidos também foram levados para a unidade policial.

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