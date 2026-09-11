Oportunidades

Hospital em Cachoeiro abre vagas para técnicos, enfermeiros e outras funções

Oportunidades incluem cargos nas áreas de enfermagem, laboratório, farmácia, recepção, serviços gerais e coordenação assistencial.

CRAS Itinerante
Foto: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

O Grupo HIFA anunciou novas oportunidades de emprego para profissionais de diferentes áreas. As vagas contemplam funções ligadas à assistência em saúde, laboratório, atendimento, administração e serviços de apoio.

Entre as oportunidades divulgadas estão vagas para técnico de laboratório em banco de sangue, técnico de laboratório, coordenador assistencial, secretária, agente de portaria e recepção, auxiliar de serviços gerais e auxiliar de farmácia na área de nefrologia.

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O grupo também busca profissionais para atuar como enfermeiro e técnico de enfermagem, além de oferecer oportunidade de estágio em laboratório.

Como participar

Os interessados devem acessar o site oficial do HIFA para consultar os requisitos de cada função e obter informações sobre o processo seletivo.

As exigências podem variar de acordo com o cargo, incluindo formação específica, registro profissional e experiência na área.

A divulgação reforça a busca da instituição por profissionais de diferentes níveis de formação para compor suas equipes.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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