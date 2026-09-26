Idosa com Alzheimer desaparece após sair de casa em Guriri

Uma idosa de 77 anos, diagnosticada com Alzheimer, está desaparecida desde o último sábado (19), em Guriri, no litoral de São Mateus. Desde então, forças de segurança do Espírito Santo realizam uma operação para tentar localizá-la.

Na sexta-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) concentrou as buscas na região norte do litoral de Guriri, local onde a idosa pode ter passado.

Leia também: Após 114 anos, processo mais antigo do ES chega a uma decisão na Justiça

As equipes fizeram uma varredura por toda a área de restinga do litoral norte, com atuação de militares em solo e apoio de drones.

Durante a tarde, novas informações mudaram o direcionamento da operação. Um trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Civil, a Polícia Penal e o CBMES analisou imagens de câmeras de segurança.

Os registros mostraram a idosa seguindo em direção ao litoral sul de Guriri ainda no dia 19. A partir dessa nova evidência, as equipes redirecionaram os esforços para outra área.

As equipes acionaram o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para reforçar as buscas em uma região de mata que ainda não havia sido vistoriada.

A aeronave realizou o rastreamento entre a extremidade sul de Guacuí e Barra Nova. O mapeamento aéreo abrangeu a área entre a faixa de areia e a rodovia ES-010.

Até o momento, as equipes não localizaram a idosa. As buscas devem continuar neste sábado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui