Idosa com Alzheimer desaparece após sair de casa em Guriri
Mulher de 77 anos está desaparecida desde o último sábado (19); buscas envolvem Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, drones e apoio aéreo.
Uma idosa de 77 anos, diagnosticada com Alzheimer, está desaparecida desde o último sábado (19), em Guriri, no litoral de São Mateus. Desde então, forças de segurança do Espírito Santo realizam uma operação para tentar localizá-la.
Na sexta-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) concentrou as buscas na região norte do litoral de Guriri, local onde a idosa pode ter passado.
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As equipes fizeram uma varredura por toda a área de restinga do litoral norte, com atuação de militares em solo e apoio de drones.
Durante a tarde, novas informações mudaram o direcionamento da operação. Um trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Civil, a Polícia Penal e o CBMES analisou imagens de câmeras de segurança.
Os registros mostraram a idosa seguindo em direção ao litoral sul de Guriri ainda no dia 19. A partir dessa nova evidência, as equipes redirecionaram os esforços para outra área.
As equipes acionaram o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para reforçar as buscas em uma região de mata que ainda não havia sido vistoriada.
A aeronave realizou o rastreamento entre a extremidade sul de Guacuí e Barra Nova. O mapeamento aéreo abrangeu a área entre a faixa de areia e a rodovia ES-010.
Até o momento, as equipes não localizaram a idosa. As buscas devem continuar neste sábado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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