Ítalo Pereira prepara plataforma de governança de dados para o mercado americano

O tamanho do sistema financeiro e segurador dos Estados Unidos transforma a governança de dados em uma questão operacional de grande escala. Em 2024, seguradoras de vida e benefícios de saúde registraram US$ 1,4 trilhão em prêmios diretos e depósitos, enquanto o segmento de saúde movimentou quase US$ 1,2 trilhão em prêmios diretos, segundo relatórios da National Association of Insurance Commissioners. No mercado de propriedades e responsabilidades, os prêmios diretos superaram US$ 1 trilhão no mesmo período.

Esses valores circulam por ecossistemas compostos por seguradoras, administradores, corretores, prestadores, plataformas e autoridades estaduais e federais. Quanto maior o número de sistemas e participantes, maior a dificuldade de conciliar cadastros, transações, produtos e eventos sem perder histórico ou significado. A adoção crescente de inteligência artificial acrescenta velocidade ao processo, mas também amplia a necessidade de fontes verificáveis e controles sobre a utilização dos dados.

É para esse ambiente que Ítalo Naves Pereira prepara uma nova operação empresarial nos Estados Unidos, centrada em uma plataforma avançada de inteligência analítica e governança de dados para seguros, previdência e serviços financeiros. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento e implementação. Portanto, os resultados pretendidos devem ser compreendidos como objetivos e benefícios esperados, não como impactos já comprovados no mercado americano.

A proposta combina arquiteturas de Data Lake e Data Mart com pipelines ETL ou ELT destinados a processar grandes volumes de informação. O desenho prevê controles de qualidade, rastreabilidade e conformidade, além da disponibilização de indicadores em tempo quase instantâneo. Na prática, a solução pretende reduzir a distância entre o registro de uma operação e sua utilização por equipes executivas, comerciais, de produtos, compliance e operações.

A iniciativa parte de uma dificuldade conhecida das instituições reguladas: os relatórios podem apresentar números corretos em aparência e ainda assim esconder divergências de origem, duplicidades ou regras aplicadas de maneira desigual. Ao registrar a linhagem dos dados e tornar explícitas as transformações realizadas, a plataforma busca facilitar reconciliações, auditorias e respostas regulatórias. O benefício esperado é menos retrabalho e maior capacidade de localizar a causa de uma inconsistência.

Italo Pereira resume a finalidade do projeto em uma formulação que conecta tecnologia e responsabilidade institucional. “O propósito do projeto é transformar dados complexos e volumosos em informação estratégica de alto valor, com impacto direto na estabilidade financeira, na proteção do consumidor e na inovação analítica”, afirma no documento de apresentação da iniciativa.

A proteção do consumidor aparece como consequência potencial, e não como promessa automática. Informações mais consistentes podem apoiar comunicação clara, acompanhamento de produtos, identificação de anomalias e tratamento de demandas. O resultado, contudo, dependerá da qualidade das fontes, da definição das regras, da supervisão humana e da integração da plataforma aos processos de cada instituição.

A experiência anterior de Italo oferece uma base técnica para a proposta. Ele já atuou em ambientes com cerca de 50 milhões de registros processados diariamente, desenvolveu estruturas analíticas para seguros e previdência e participou de rotinas destinadas ao atendimento de órgãos reguladores. Essa experiência não substitui a adaptação às regras americanas, mas demonstra familiaridade com operações nas quais rastreabilidade e precisão são requisitos centrais.

O desempenho da nova operação poderá ser acompanhado por indicadores como tempo de disponibilização dos dados, índice de reconciliações concluídas sem divergências, redução de correções manuais, rastreabilidade das transformações, prazo de resposta a solicitações regulatórias e incidência de falhas operacionais. A definição prévia dessas métricas ajuda a separar eficiência demonstrada de expectativa comercial.

O projeto também se insere em um mercado que continuará demandando profissionais qualificados. O Bureau of Labor Statistics prevê expansão de 35% no emprego de cientistas de dados entre 2025 e 2035. Mais do que ampliar a produção de análises, a nova operação de Italo Pereira pretende enfrentar uma etapa menos visível do problema: criar bases confiáveis para que decisões automatizadas ou humanas possam ser explicadas, revisadas e sustentadas em setores que administram recursos e riscos para milhões de consumidores.

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