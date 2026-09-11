Itapemirim recebe Festa do Atum e Dourado com três dias de programação gratuita
Evento acontece de 17 a 19 de setembro no Terminal Pesqueiro de Itaipava, com shows gratuitos, gastronomia, cultura e atividades voltadas aos negócios.
Itapemirim recebe, entre os dias 17 e 19 de setembro, mais uma edição da Festa do Atum e Dourado, no Terminal Pesqueiro de Itaipava.
A programação será gratuita e vai reunir música, gastronomia, cultura e ações ligadas ao empreendedorismo e aos negócios durante os três dias de evento.
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A festa será realizada em parceria com a Feira Capixaba de Negócios e terá atrações musicais conhecidas do público capixaba.
Programação
A abertura acontece na quinta-feira (17), com apresentação do grupo Pele Morena.
Na sexta-feira (18), o público acompanha o show do Casaca, grupo conhecido pela mistura de congo com rock.
O encerramento será no sábado (19), com a cantora Priscila Ribeiro.
Além das apresentações, o evento terá atividades voltadas à gastronomia e à valorização da cultura local, aproveitando a ligação de Itaipava com a pesca e a culinária à base de frutos do mar.
A Festa do Atum e Dourado integra uma programação que também busca estimular o empreendedorismo e aproximar comerciantes, produtores e visitantes.
As atividades ficarão concentradas no Terminal Pesqueiro de Itaipava, com acesso gratuito durante todo o evento.
Serviços – Festa do Atum & Dourado 2026
Local: Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim
Data: 17 a 19 de setembro
Programação musical
- 17/09: Pele Morena
- 18/09: Casaca
- 19/09: Priscila Ribeiro
Programação: música, gastronomia, negócios e cultura.
Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e Prefeitura de Itapemirim.
Apoio: Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), Secretaria Municipal de Turismo, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Governo do Espírito Santo, SEBRAE e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – MEMP.
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