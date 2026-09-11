'Já te amamos tanto': Sabrina mostra rosto do bebê que espera com Nicolas Prattes

Sabrina Sato mostrou nesta quinta-feira (10) um novo registro do bebê que espera com Nicolas Prattes. A apresentadora, de 45 anos, compartilhou uma imagem do rosto do filho durante um ultrassom 3D feito ao lado do marido. “Já te amamos tanto”, escreveu Sabrina ao publicar a foto. Nicolas, de 29 anos, também mostrou um vídeo da consulta, em que o casal aparece ouvindo os batimentos cardíacos do bebê. O nome da criança ainda não foi divulgado.

Durante o atendimento, a médica comentou a participação do ator na gestação. “Ele é paizão”, disse. “Nada mais urgente nem mais importante”, escreveu Nicolas ao falar sobre a consulta.

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Sabrina já é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle. O bebê será o primeiro filho de Nicolas.

Mais tarde, a apresentadora contou que ainda conseguiu treinar por 40 minutos após passar pelo ultrassom, trabalhar, participar de reuniões e buscar Zoe na escola. “O dia não acabou, mas o treino saiu! Vitória de hoje”, escreveu nas redes sociais.

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