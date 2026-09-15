Política Nacional

Julgamento STF hoje: assista sessão sobre futuro de Moraes

A transmissão será disponibilizada na íntegra, com o sinal da TV Justiça, para que o público acompanhe os debates e as decisões dos ministros do Supremo.

Foto: Antonio Augusto/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (15), às 10h, uma sessão que terá entre os temas em análise a possível abertura de investigação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A sessão ocorre no plenário da Corte e poderá ser acompanhada ao vivo pelo aquinoticias.com.

A transmissão será disponibilizada na íntegra, com o sinal da TV Justiça, para que o público acompanhe os debates e as decisões dos ministros do Supremo.

Onde assistir à sessão do STF sobre Moraes?

O aquinoticias.com fará a transmissão da sessão ao vivo, permitindo acompanhar o julgamento diretamente pela internet. O conteúdo poderá ser acessado no topo desta página durante o horário previsto para o início da sessão.

Além da transmissão, o aquinoticias.com acompanha os principais acontecimentos da sessão e atualiza as informações sobre o andamento da análise envolvendo Alexandre de Moraes.

A sessão está prevista para começar às 10h desta terça-feira (15). O julgamento ocorre no plenário do STF, em Brasília.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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