Julgamento STF hoje: assista sessão sobre futuro de Moraes
A transmissão será disponibilizada na íntegra, com o sinal da TV Justiça, para que o público acompanhe os debates e as decisões dos ministros do Supremo.
O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (15), às 10h, uma sessão que terá entre os temas em análise a possível abertura de investigação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A sessão ocorre no plenário da Corte e poderá ser acompanhada ao vivo pelo aquinoticias.com.
A transmissão será disponibilizada na íntegra, com o sinal da TV Justiça, para que o público acompanhe os debates e as decisões dos ministros do Supremo.
Onde assistir à sessão do STF sobre Moraes?
O aquinoticias.com fará a transmissão da sessão ao vivo, permitindo acompanhar o julgamento diretamente pela internet. O conteúdo poderá ser acessado no topo desta página durante o horário previsto para o início da sessão.
Além da transmissão, o aquinoticias.com acompanha os principais acontecimentos da sessão e atualiza as informações sobre o andamento da análise envolvendo Alexandre de Moraes.
A sessão está prevista para começar às 10h desta terça-feira (15). O julgamento ocorre no plenário do STF, em Brasília.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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