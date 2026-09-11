Keila Luz prepara consultoria para cadeias industriais nos Estados Unidos

A normalização parcial das cadeias globais após os maiores gargalos da pandemia não eliminou a exposição das empresas americanas a atrasos, mudanças tarifárias, concentração de fornecedores e oscilações no custo de transporte. O Global Supply Chain Pressure Index, mantido pelo Federal Reserve Bank de Nova York, acompanha justamente a combinação de informações de transporte e manufatura que afeta o fluxo de bens. A permanência desse monitoramento mostra que continuidade de fornecimento deixou de ser uma preocupação episódica e passou a integrar o planejamento empresarial.

A dimensão financeira também ajuda a situar o problema. Em 2025, os portos dos Estados Unidos movimentaram 39,8 milhões de contêineres equivalentes a vinte pés no comércio internacional por via marítima, segundo o Porto de Los Angeles. Sozinho, o terminal respondeu por 17% desse total, com cerca de 6,7 milhões de unidades carregadas. No primeiro semestre de 2026, sua movimentação geral chegou a 5,12 milhões de TEUs, 3% acima do mesmo período do ano anterior.

A concentração de fluxos na costa oeste transforma a Califórnia em um ponto de observação privilegiado das oportunidades e dos riscos que cercam a indústria americana. Variações no ritmo dos portos podem alcançar fábricas, centros de distribuição e projetos de infraestrutura a milhares de quilômetros. O impacto final depende da visibilidade sobre fornecedores, estoques, contratos, rotas alternativas e itens críticos.

Foi a partir dessa demanda que Keila Cristina Gomes da Silva Luz estruturou a proposta de uma consultoria especializada em strategic procurement, supply chain management e industrial sourcing. Prevista para operar na Califórnia, a empresa terá como público indústrias de mineração, manufatura, energia, setor automotivo, metalurgia, engenharia e infraestrutura.

O projeto reúne serviços de strategic sourcing, compras de CAPEX e OPEX, gestão de contratos industriais, processos RFI, RFQ e RFP, desenvolvimento e homologação de fornecedores, análise de custo total de propriedade e planejamento de suprimentos críticos. Também prevê apoio a contratos EPC, EPCM e Turn-Key, operações de comércio exterior, gestão de riscos e aplicação de critérios de compliance e ESG à cadeia de fornecimento.

A proposta não pressupõe que toda empresa deva substituir fornecedores internacionais por alternativas domésticas. A decisão depende de custo, capacidade, tecnologia, prazo e criticidade. O trabalho de sourcing pode indicar fornecedores locais, internacionais ou uma combinação dos dois, desde que a configuração reduza dependências excessivas e ofereça alternativas viáveis diante de interrupções.

Pequenas e médias indústrias formam uma parte relevante do público pretendido. Essas empresas frequentemente realizam compras técnicas e administram contratos complexos sem manter equipes especializadas para todas as categorias. A consultoria busca oferecer análises que normalmente exigem estrutura interna robusta, organizando dados de gastos, requisitos técnicos, riscos e desempenho dos fornecedores para apoiar decisões verificáveis.

“O principal objetivo da empresa será apoiar organizações americanas na construção de cadeias de suprimentos mais eficientes, resilientes, sustentáveis e economicamente competitivas”, afirma Keila Luz no planejamento do novo negócio. A especialista acrescenta que a atuação pretende “reduzir custos operacionais, melhorar a previsibilidade logística e diminuir riscos contratuais e de abastecimento”. As duas metas dependem de diagnóstico prévio e indicadores, porque reduções imediatas de preço podem produzir despesas futuras quando ignoram qualidade, transporte ou execução contratual.

A localização proposta aproxima o negócio dos dois maiores complexos de contêineres do país. O Porto de Long Beach movimentou aproximadamente 9,9 milhões de TEUs em 2025, enquanto Los Angeles manteve participação relevante no comércio marítimo nacional. Esse volume cria demanda por coordenação entre compras, importação, armazenagem e produção, sobretudo em empresas expostas a componentes asiáticos ou latino-americanos.

A experiência que sustenta o projeto inclui a gestão de centenas de milhões de reais em materiais diretos, contratos de serviços e projetos de capital, além de negociações com fornecedores nacionais e internacionais. Nos Estados Unidos, a aplicação desse conhecimento será voltada à realidade de cada cliente e às regras locais, sem apresentar economia ou desempenho como resultado automático.

A utilidade potencial da consultoria está na capacidade de transformar uma cadeia fragmentada em decisões coordenadas. Ao reunir sourcing, TCO, governança contratual, qualificação de fornecedores e planejamento de itens críticos, a proposta de Keila Luz oferece às empresas americanas um caminho para reduzir vulnerabilidades e melhorar a previsibilidade. O benefício esperado não se limita ao departamento de compras: alcança fluxo de caixa, continuidade produtiva, execução de projetos e competitividade industrial.

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