Lotofácil 3781: 5 cidades do Espírito Santo são premiadas; confira
Cada aposta recebeu R$ 1.815,85 pela faixa de 14 acertos.
A Lotofácil 3781 trouxe novos ganhadores para o Espírito Santo. Cinco apostas realizadas no Estado foram premiadas após acertarem 14 dezenas do sorteio realizado na quarta-feira (16).
Os jogos vencedores foram registrados em Aracruz, Linhares, Marechal Floriano, Vitória e Vila Velha. Cada aposta recebeu R$ 1.815,85 pela faixa de 14 acertos.
Em Aracruz, a aposta premiada foi feita na Loteria Sorte Grande. Em Linhares, o bilhete saiu pela Globo de Ouro. Marechal Floriano teve um ganhador na Casa Lotérica Mina de Ouro, enquanto Vila Velha registrou prêmio na Loteria Itapoã.
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24 e 25.
A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa e permite apostas com escolha de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Os apostadores podem conferir os resultados e valores dos prêmios pelos canais oficiais das Loterias Caixa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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