Lotofácil 3782: aposta de cidade do Sul do ES fatura prêmio
O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para sexta-feira (18).
Uma aposta registrada em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi premiada no concurso 3782 da Lotofácil, realizado na quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O bilhete premiado acertou 14 dos 15 números sorteados e recebeu o valor de R$ 4.016,46. A aposta foi feita na Forno Grande Loterias Ltda, no município capixaba.
As dezenas sorteadas no concurso foram: 03, 04, 05, 07, 08, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25.
Além do prêmio principal, a Lotofácil distribui valores para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. No concurso 3782, a Caixa informou estimativa de prêmio de R$ 2 milhões para o próximo sorteio.
Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Também é possível utilizar recursos como a Surpresinha, em que o sistema seleciona os números automaticamente, e a Teimosinha, que mantém a mesma aposta por vários concursos.
O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para sexta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726