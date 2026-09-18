Lotofácil 3782: aposta de cidade do Sul do ES fatura prêmio

Uma aposta registrada em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi premiada no concurso 3782 da Lotofácil, realizado na quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O bilhete premiado acertou 14 dos 15 números sorteados e recebeu o valor de R$ 4.016,46. A aposta foi feita na Forno Grande Loterias Ltda, no município capixaba.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 03, 04, 05, 07, 08, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25.

Além do prêmio principal, a Lotofácil distribui valores para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. No concurso 3782, a Caixa informou estimativa de prêmio de R$ 2 milhões para o próximo sorteio.

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Também é possível utilizar recursos como a Surpresinha, em que o sistema seleciona os números automaticamente, e a Teimosinha, que mantém a mesma aposta por vários concursos.

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para sexta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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