Lotofácil 3790: 15 apostas do Espírito Santo são premiadas
O próximo concurso da Lotofácil ocorre nesta segunda-feira (28).
Uma aposta de Cachoeiro de Itapemirim acertou 14 números no concurso 3790 da Lotofácil, sorteado neste domingo (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado recebeu R$ 2.094,06.
A aposta foi registrada na Loteria do Amarelo. O jogo foi uma aposta simples, feita presencialmente, com 15 números marcados. As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 25.
Apostas com 14 acertos também aparecem em outras cidades do Espírito Santo. A relação inclui Baixo Guandu, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória. Cada aposta relacionada na faixa recebeu R$ 2.094,06.
O próximo concurso da Lotofácil ocorre nesta segunda-feira (28). A estimativa de prêmio informada é de R$ 2 milhões. O valor acumulado para o Sorteio Especial da Independência está em R$ 5.274.944,43.
Para jogar na Lotofácil, o apostador escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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