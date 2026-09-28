Lotofácil 3790: 15 apostas do Espírito Santo são premiadas

Uma aposta de Cachoeiro de Itapemirim acertou 14 números no concurso 3790 da Lotofácil, sorteado neste domingo (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado recebeu R$ 2.094,06.

A aposta foi registrada na Loteria do Amarelo. O jogo foi uma aposta simples, feita presencialmente, com 15 números marcados. As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 25.

Apostas com 14 acertos também aparecem em outras cidades do Espírito Santo. A relação inclui Baixo Guandu, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória. Cada aposta relacionada na faixa recebeu R$ 2.094,06.

O próximo concurso da Lotofácil ocorre nesta segunda-feira (28). A estimativa de prêmio informada é de R$ 2 milhões. O valor acumulado para o Sorteio Especial da Independência está em R$ 5.274.944,43.

Para jogar na Lotofácil, o apostador escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

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